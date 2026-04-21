Tưởng thoát vị đĩa đệm hóa u thận

TP HCMBà Tâm, 47 tuổi, đau vùng hông lưng, nghĩ do thoát vị đĩa đệm song bác sĩ phát hiện khối u ở thận.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bị u thận có thể xuất hiện triệu chứng đau lưng, dễ bị nhầm với các bệnh lý về cột sống hoặc cơ xương khớp. Nguyên nhân do vị trí đau trùng với vùng đau của thần kinh tọa hoặc cơ lưng. Kết quả chụp cộng hưởng từ cột sống ghi nhận khối u cơ mỡ mạch thận kích thước khoảng 4 cm.

Theo bác sĩ Liên, thông thường khối u có kích thước này nếu không có triệu chứng được chỉ định theo dõi định kỳ. Song trường hợp bà Tâm, u nằm ngay rốn thận, chèn ép các mạch máu lớn và đài bể thận, gây đau nên cần phẫu thuật. Khu vực rốn thận hẹp và nhiều mạch máu lớn, nguy cơ chảy máu khó kiểm soát khi bóc tách u, thậm chí có thể phải cắt toàn bộ thận. Bác sĩ quyết định phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi, giảm xâm lấn, hạn chế mất máu và bảo tồn thận cho người bệnh.

Bác sĩ Liên điều khiển các cánh tay robot, một cánh tay giữ và nâng khối u, các cánh tay còn lại lách vào những góc hẹp nhất của rốn thận và bóc tách khối u, không xâm lấn vào phần thận lành. Sau khi lấy u, nhu mô thận được khâu lại bằng chỉ chuyên dụng, đảm bảo cầm máu và tái lập cấu trúc thận.

Một ngày sau mổ, bà Tâm có thể ngồi dậy, vận động nhẹ nhàng và xuất viện sau hai ngày.

Bác sĩ Liên (ngồi) đang điều khiển robot Da Vinci Xi phẫu thuật bóc tách khối u thận cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U cơ mỡ mạch thận là loại u lành tính phổ biến nhất của thận. Tuy nhiên, khối u chứa nhiều mạch máu dị dạng, thành mạch yếu nên dễ vỡ gây chảy máu ồ ạt vào trong thận hoặc khoang sau phúc mạc (hội chứng Wunderlich), đe dọa tính mạng người bệnh. Bác sĩ Liên lưu ý đa số u cơ mỡ mạch thận không có triệu chứng, chỉ tình cờ phát hiện khi siêu âm bụng tổng quát. Một số trường hợp có biểu hiện đau âm ỉ hoặc nhói vùng hông lưng, tiểu máu nếu u xâm nhập vào hệ thống bài tiết, sờ thấy khối u ở bụng.

Phụ nữ trên 40 tuổi, người mắc các bệnh di truyền như xơ cứng củ, khi có các triệu chứng nghi ngờ bệnh cần tầm soát tại bệnh viện để phát hiện sớm, điều trị hiệu quả, kiểm soát nguy cơ chảy máu gây biến chứng. Nếu u nhỏ và không gây đau, người bệnh chỉ cần siêu âm kiểm tra định kỳ mỗi 6-12 tháng. Nếu u lớn chưa gây đau sẽ được bác sĩ nút mạch làm tắc các mạch máu nuôi u khiến u teo nhỏ lại. Trường hợp u lớn hoặc có triệu chứng đau, nguy cơ vỡ cao, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt u bảo tồn thận.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi