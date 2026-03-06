Tưởng phì đại tuyến tiền liệt hóa ung thư

TP HCMÔng Cường, 68 tuổi, tiểu khó, tưởng phì đại tuyến tiền liệt song bác sĩ chẩn đoán ung thư.

Ông Cường ban đầu đi khám tại một bệnh viện được chẩn đoán u xơ tuyến tiền liệt (phì đại tuyến tiền liệt), uống thuốc nhưng triệu chứng nặng dần. Ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, kết quả xét nghiệm PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) ghi nhận 28 ng/mL, cao gấp 7 lần bình thường. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tuyến tiền liệt có thể tích gần 100 ml (bình thường khoảng 20-30 ml), lồi sâu vào lòng bàng quang và làm biến dạng cổ bàng quang và thay đổi cấu trúc giải phẫu vùng chậu.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết Niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt. Bác sĩ giải thích phì đại tuyến tiền liệt lành tính và ung thư tuyến tiền liệt là hai bệnh lý khác nhau nhưng có thể đồng thời tồn tại. Triệu chứng ban đầu của cả hai đều là tiểu khó, tiểu đêm, tia tiểu yếu... nên dễ bị chẩn đoán nhầm, trong khi ung thư có thể phát triển âm thầm bên trong nhu mô tuyến, nếu không thực hiện xét nghiệm PSA hoặc đánh giá chuyên sâu có thể bỏ sót ung thư.

Bác sĩ Đức chỉ định phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc cho ông Cường bằng robot Da Vinci Xi nhằm điều trị triệt căn khi ung thư còn khu trú. Với hình ảnh phóng đại ba chiều và các cánh tay thao tác linh hoạt của robot, bác sĩ tiếp cận vùng mổ sâu, thao tác chính xác hơn trong không gian hẹp của tiểu khung, phù hợp với các trường hợp tuyến tiền liệt lớn, giải phẫu biến dạng hoặc cần bảo tồn tối đa cấu trúc quanh niệu đạo.

Bác sĩ Đức điều khiển cánh tay robot bóc tách bàng quang khỏi mặt trước tuyến tiền liệt, kiểm soát mạch máu nuôi để hạn chế chảy máu, cắt rời toàn bộ tuyến tiền liệt và túi tinh. Sau đó, bác sĩ nối cổ bàng quang với niệu đạo bằng mũi khâu liên tục, đảm bảo kín nước tiểu.

Sau gần 4 giờ, ca phẫu thuật thành công, tổn thương ung thư được loại bỏ hoàn toàn, bảo tồn các cấu trúc quan trọng. Một ngày sau, ông Cường hết đau, có thể đi lại và được xuất viện sau hai ngày.

Robot Da Vinci Xi hỗ trợ bác sĩ Đức phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt cho ông Cường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ác tính phổ biến ở nam giới, đặc biệt trên 50 tuổi. Ở giai đoạn còn khu trú, người bệnh ung thư tuyến tiền liệt có tiên lượng tốt nếu được phẫu thuật hoặc xạ trị kịp thời. Nếu phát hiện muộn sau khi ung thư đã xâm lấn hoặc di căn, việc điều trị khó khăn hơn, chủ yếu nhằm kiểm soát bệnh.

Bác sĩ Đức khuyến cáo nam giới đi khám sớm nếu có biểu hiện rối loạn tiểu tiện kéo dài. Người có yếu tố nguy cơ cao như trên 45 tuổi có tiền sử gia đình mắc bệnh, người trên 40 tuổi có đột biến gene BRCA2 (gene ức chế khối u) hoặc tiểu đêm, tiểu khó cần xét nghiệm PSA tầm soát định kỳ để phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi