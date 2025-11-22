Túi thừa niệu đạo gây nhiễm trùng vùng kín

TP HCMChị Mai, 27 tuổi, nhiễm trùng vùng kín gây tiểu ra mủ, bác sĩ chẩn đoán do túi thừa kích thước khoảng 5x9 mm ở thành sau niệu đạo.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích nam giới bị tiểu mủ do các bệnh lây qua đường tình dục gây ra, còn ở nữ thường là do túi thừa ở niệu đạo. Túi thừa nằm ở đoạn trước phía gần lỗ niệu đạo ngoài, có thể thông với lòng niệu đạo qua một lỗ nhỏ, nước tiểu không thoát ra ngoài mà đọng lại dẫn đến nhiễm trùng.

Tình trạng này thường xảy ra tỷ lệ khoảng 1-6% nữ giới trên thế giới, do đó chẩn đoán đôi khi khó khăn. Nếu kéo dài sẽ sản sinh ra vi khuẩn, một số trường hợp gây nhiễm trùng, tiểu mủ, dù điều trị kháng sinh vẫn tái phát nhiều lần như chị Mai, theo bác sĩ Liên.

Túi thừa niệu đạo của chị Mai trên hình chụp MRI. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt túi thừa niệu đạo trước, không làm tổn thương niệu đạo, tránh bệnh lý hẹp niệu đạo về sau. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, áp dụng khi túi thừa nhỏ, nằm ở đoạn trước, có cổ túi thông rõ với lòng niệu đạo.

Sau mổ, chị Mai được đặt ống thông tiểu giúp niệu đạo liền và tránh dính, rút ống thông sau 7 ngày. Bác sĩ lưu ý chị uống nhiều nước, tránh giao hợp 4-6 tuần sau mổ, tái khám đúng lịch để đảm bảo nhiễm trùng không tái phát.

Bác sĩ Liên (giữa) cùng êkíp phẫu thuật cắt túi thừa niệu đạo cho chị Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Liên cho hay nguyên nhân gây ra túi thừa vẫn chưa được xác định rõ, song có thể liên quan đến yếu tố bẩm sinh hoặc mắc phải. Một số dấu hiệu nhận biết bệnh như đau khi tiểu, tiểu mủ, nhiễm trùng đường tiểu hoặc bàng quang, đau khi quan hệ tình dục, xuất hiện một khối ở thành âm đạo... Có trường hợp không triệu chứng, cần chẩn đoán qua khám lâm sàng, nội soi niệu đạo, bàng quang, siêu âm, chụp MRI.

Túi thừa niệu đạo để lâu ngày dễ dẫn đến nhiễm trùng tái phát, có nguy cơ kháng kháng sinh, nếu kích thước lớn gây cản trở, đau thành trước âm đạo khi bệnh nhân quan hệ hoặc cản trở vận động. Do đó, cần kịp thời phát hiện sớm và điều trị bệnh, ở giai đoạn sớm có thể điều trị nội khoa. Trường hợp nhiễm trùng nặng và túi thừa lớn hơn được phẫu thuật.

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa túi thừa niệu đạo. Nữ giới cần ăn uống hợp lý, tập thể dục thể thao, uống đủ nước, tránh nhịn tiểu, đi tiểu sau khi quan hệ để loại bỏ vi khuẩn xâm nhập. Phụ nữ có dấu hiệu bất thường cần đến bệnh viện có chuyên khoa Niệu nữ để được khám và điều trị kịp thời, khám định kỳ 6-12 tháng một lần để phát hiện sớm bệnh.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi