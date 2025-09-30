Từ Nam Phi đến Việt Nam điều trị sẹo lồi

TP HCMAnh Kangar Jeffrey, 36 tuổi, từ Nam Phi sang Việt Nam du lịch kết hợp xóa sẹo lồi và giảm mỡ trong 4 tuần.

Jeffrey có hàng chục vết sẹo lồi từ đầu đến bụng, tay chân do tai nạn giao thông, chấn thương thể thao và xăm mình. ThS.BS Ngô Chí Thiện, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa TP HCM, cho biết các vết sẹo lồi trên cơ thể anh Jeffrey đã lan rộng và xơ cứng.

Sẹo lồi thường xuất hiện ở người có làn da sẫm màu và cơ địa dễ hình thành sẹo. Điều trị sẹo đòi hỏi kiên trì, phối hợp nhiều phương pháp, người bệnh phải tuân thủ chăm sóc da và duy trì lối sống lành mạnh để hạn chế tái phát.

Bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cho Jeffrey bằng hai phương pháp chính là tiêm nội tổn thương bằng hoạt chất triamcinolone giúp ức chế mô sẹo tăng sinh và sử dụng laser CO₂ fractional để làm phẳng, tái cấu trúc bề mặt sẹo. Anh được chăm sóc da chuyên sâu để tăng hiệu quả và hạn chế nguy cơ tái phát. Liệu trình điều trị gồm 3-5 lần, cách nhau 4 tuần.

Sau hai lần điều trị, những vùng sẹo lớn đã mềm dần, phẳng hơn và bớt đỏ. Jeffrey không bị đau nhiều, không cần nghỉ ngơi dài ngày.

Bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone điều trị sẹo lồi cho anh Jeffrey. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Jeffrey cũng muốn đồng thời điều trị tiêu hủy lớp mỡ hai bên hông. Anh thường xuyên tập thể thao nên cơ bụng nổi rõ, nhưng lớp mỡ hai bên hông khá dày, tập cường độ cao cũng không giảm mỡ.

ThS.BS Võ Hoàng Gia Nghi, Phòng Tạo dáng thẩm mỹ bằng công nghệ cao, đặt hai đầu máy ở hai bên hông của Jeffrey để thực hiện liệu trình đông hủy mỡ trong 60 phút. Với nhiệt độ -10 độ C, lớp mỡ dày dưới da của người bệnh được làm lạnh sâu, các tế bào mỡ bị tiêu hủy và đào thải dần sau 2-6 tuần. Công nghệ này hiệu quả nhất với những lớp mỡ dưới da ở bụng, đùi, hông, lưng, bắp tay... - những khu vực rất khó giảm mỡ nếu chỉ áp dụng chế độ ăn uống hoặc luyện tập.

Một tháng sau, khi anh đến bệnh viện thực hiện tiếp liệu trình xóa sẹo, chu vi vùng hông đã giảm 3 cm. Trước khi về nước vào tháng tới, anh sẽ thực hiện thêm một lần đông hủy mỡ.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, Việt Nam đang là điểm đến đầy tiềm năng của du khách quốc tế nhờ dịch vụ y tế chất lượng cao, chi phí hợp lý. Hệ thống Tâm Anh mỗi năm tiếp đón khoảng 10.000 lượt kiều bào và người nước ngoài đến điều trị. Riêng dịch vụ làm đẹp nội khoa và giảm cân, giảm mỡ trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận gần 500 khách quốc tế, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu từ Mỹ, Canada, Pháp, Australia, Nhật, Hàn Quốc, Campuchia...

Minh Hương - Đức Hạnh