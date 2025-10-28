Từ Mỹ đến Việt Nam trị sẹo kết hợp du lịch

TP HCMAnh Milton Michael, 35 tuổi, nhờ hướng dẫn viên đặt lịch khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, sau đó từ Mỹ đến Việt Nam trị sẹo và u bã đậu kết hợp du lịch.

Michael có một vết thương sâu trên má do tai nạn lao động cách đây 5 năm, đã điều trị ở Mỹ song vùng da này vẫn hình thành sẹo lồi cứng, đỏ, gây đau khi thay đổi thời tiết. Khối u bã đậu ở nách phải thường sưng viêm, khiến anh không thoải mái chơi thể thao hay mặc áo bó sát. Chi phi thủ thuật ở Mỹ rất cao, riêng xử lý u bã đậu có thể tốn hơn 2.000 USD (khoảng 53 triệu đồng).

Michael đặt tour du lịch y tế - hình thức kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. "Hướng dẫn viên du lịch hỗ trợ tôi đặt hẹn, phiên dịch đến sắp xếp lịch khám tại bệnh viện", Michael cho hay.

Đầu tháng 10, Michael tới Việt Nam, vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, ghi nhận anh có sẹo lồi, kích thước 4 cm và u bã đậu dạng nang thượng bì - một tổn thương lành tính. Anh được tiểu phẫu lấy trọn khối u, khâu thẩm mỹ đồng thời điều trị sẹo lồi bằng laser Erbium Fractional kết hợp tiêm hoạt chất triamcinolone. Phương pháp này giúp kiểm soát tình trạng tăng sinh mô sẹo, giảm nguy cơ tái phát, đồng thời làm phẳng và sáng vùng da tổn thương.

Bác sĩ sử dụng laser Erbium Fractional điều trị sẹo lồi cho anh Michael. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hai lần bắn laser và tiêm triamcinolone, mỗi lần cách nhau 2 tuần, vùng sẹo trên má của anh mềm, phẳng hơn, màu da đều dần. Vết tiểu phẫu ở nách khô nhanh, không đau.

Michael nhân tiện kiểm tra sức khỏe tổng quát và thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu khoa Mắt, Thần kinh, Tiêu hóa, Nội Tim mạch, Tiết niệu, Nội thận, kết quả không ghi nhận bất thường... Tại Trung tâm Mắt Công nghệ cao, soi đáy mắt bằng hệ thống sinh hiển vi, ThS.BS Dương Minh Phúc phát hiện cả hai mắt anh Michael có hiện tượng vẩn đục dịch kính - những đốm và sợi nhỏ lơ lửng trong tầm nhìn. "Đây là tình trạng khá phổ biến, thường gặp ở người làm việc nhiều với máy tính, thoái hóa do tuổi hoặc có tật khúc xạ", bác sĩ Phúc giải thích.

Anh Michael được kiểm tra chuyên sâu bằng siêu âm mắt và hệ thống máy chụp võng mạc kỹ thuật số, may mắn không có dấu hiệu thoái hóa hay tổn thương ở võng mạc. Bác sĩ hướng dẫn anh nhỏ thuốc hỗ trợ, cho mắt nghỉ ngơi, tái khám sau 1-2 tháng để theo dõi.

Quy trình khám và điều trị diễn ra chỉ vài tuần, trong khi ở Mỹ có thể phải đăng ký lịch và chờ đợi nhiều tháng. Anh cho hay dùng gói khám VIP nhưng tổng chi phí khám, tầm soát toàn bộ cơ thể, xét nghiệm chuyên sâu đa chuyên khoa và điều trị da chỉ bằng 1/7 phí dịch vụ tương tự tại Mỹ. Chi phí điều trị sẹo và u bã đậu khoảng 300 USD.

Sau điều trị, anh đến Hội An du lịch trước khi về Mỹ. Anh dự định quay lại Việt Nam vào kỳ nghỉ đông năm nay để hoàn thiện điều trị.

Những năm gần đây, hình thức du lịch y tế tại Việt Nam thu hút nhiều du khách từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia... Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, ước tính trung bình mỗi năm có hơn 300.000 Việt kiều và người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết Việt Nam là một điểm đến đầy tiềm năng của du khách quốc tế, trong đó dịch vụ y tế chất lượng cao, nhờ chi phí hợp lý và chất lượng điều trị tương đương các nước. Riêng hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mỗi năm tiếp đón khoảng 10.000 lượt kiều bào và người nước ngoài. Nhóm làm đẹp nội khoa trong 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận gần 400 khách quốc tế, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2024.

Minh Hương - Nhật Minh

*Tên nhân vật đã được thay đổi