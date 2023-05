Triệu chứng hiếm gặp về đêm của người ung thư phổi

Các chuyên gia Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho rằng đổ mồ hôi đêm có thể là triệu chứng hiếm gặp của bệnh ung thư phổi.

Bác sĩ Anita Raja, làm việc tại NHS, giải thích bệnh nhân ung thư phổi có thể thức dậy sau giấc ngủ dài, người đầy mồ hôi, gọi là chứng tăng tiết mồ hôi khi ngủ. Nguyên nhân là trong quá trình tự chống lại khối u, cơ thể sẽ nóng lên và tiết nhiều mồ hôi hơn.

Đổ mồ hôi cũng có thể do sốt, thường gặp ở giai đoạn sau của bệnh. Sốt là kết quả của nhiễm trùng - tình trạng phổ biến ở người mắc bệnh ung thư phổi.

Bệnh nhân ung thư phải hóa trị hoặc xạ trị, mức độ tế bào hồng cầu chống lại bệnh tật thấp. Đổ mồ hôi đêm cũng có thể là kết quả của sự thay đổi nội tiết tố, có thể do khối u hoặc phương pháp điều trị gây ra.

"Nhiều bệnh nhân thức dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi và sốt. Nếu triệu chứng này đi kèm với ho khan kéo dài hơn ba tuần hoặc có máu trong đờm, bạn nên đi khám ung thư phổi", tiến sĩ Raja khuyên.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cũng ghi nhận đổ mồ hôi đêm là triệu chứng của bệnh ung thư hoặc kết quả sau điều trị ung thư. Đây là tình trạng gây khó chịu, khiến nhiều bệnh nhân xấu hổ trong một số tình huống xã hội. Bác sĩ thường kê đơn thuốc cho bệnh nhân để kiểm soát hội chứng tăng tiết mồ hôi.

Theo các chuyên gia, người bị đổ mồ hôi đêm nên thường xuyên uống nước, giữ phòng ở nhiệt độ dễ chịu, cởi bỏ bớt áo và dùng khăn ẩm lau cơ thể.

Đổ mồ hôi đêm là một trong những triệu chứng hiếm gặp của ung thư phổi. Ảnh: Mirror

Ngoài đổ mồ hôi đêm, các triệu chứng khác của bệnh ung thư phổi gồm: Ho dai dẳng ba tuần, ho ra máu, tức ngực khi thở hoặc ho, khó thở dai dẳng, mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, chán ăn hay sụt cân không rõ nguyên nhân, khó nuốt, khàn giọng.

Một số người có các thay đổi ở ngón tay, chẳng hạn đầu ngón tay sưng to hoặc móng tay trở nên cong hơn (còn gọi là ngón tay dùi trống).

Trường hợp này, cách kiểm tra đơn giản có thể giúp phát hiện sớm ung thư là đặt hai đầu ngón tay trỏ sát nhau sẽ xuất hiện một khoảng trống hình thoi, còn gọi "khoảng trống kim cương". Giữa hai móng tay không có khoảng trống này có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi.

Y học gọi đây là "thử nghiệm cửa sổ Schamroth", hoặc "ngón tay dùi trống", thường được các bác sĩ sử dụng để tầm soát ung thư, tim mạch một cách đơn giản.

Cách đơn giản phát hiện sớm ung thư phổi là đo giữa hai ngón tay trỏ, người khỏe mạnh xuất hiện "khoảng trống kim cương". Ảnh: Metro

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Anh, hiện tượng tích tụ chất lỏng do khối u sản xuất hormone khiến gốc móng tay của người bệnh ung thư sưng to. Đây là triệu chứng tương đối phổ biến, khoảng 35% người bệnh mắc phải. Do sưng tay, khi hai móng áp sát vào nhau sẽ không có khoảng trống nữa.

Ung thư phổi là bệnh ung thư phổ biến trên thế giới, gây ra khoảng 1,7 triệu ca tử vong mỗi năm. Ung thư tấn công khi tế bào trong phổi phân chia không kiểm soát, khiến các khối u phát triển sau đó lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Thục Linh (Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh)