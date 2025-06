Triệu chứng 6 bệnh tình dục thường gặp ở nam giới

Vùng kín của nam giới có thể tiết dịch màu lạ, xuất hiện các vết loét, sưng, mụn nước, đau và ngứa nếu nhiễm lậu, giang mai, HPV.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau ở vùng kín nam giới. Đôi khi các triệu chứng không rõ ràng như nóng rát khi đi tiểu, nên dễ bị nhầm lẫn với các bệnh tiết niệu.

Chlamydia

Chlamydia do vi khuẩn chlamydia trachomatis gây ra. Ở nam giới, chlamydia có thể ảnh hưởng đến niệu đạo (ống dẫn nước tiểu và tinh dịch ra khỏi cơ thể) cũng như trực tràng và cổ họng. Các triệu chứng thường phát triển trong vòng hai tuần sau khi quan hệ tình dục không an toàn.

Các triệu chứng phổ biến của chlamydia bao gồm dương vật tiết dịch tiết loãng, trắng sữa; đau khi đi tiểu; cảm giác nóng rát hoặc ngứa đầu dương vật; đau và sưng tinh hoàn, buồn tiểu thường xuyên, đau khi xuất tinh. Phương pháp điều trị chlamydia là dùng thuốc kháng sinh.

Lậu

Lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục tương tự chlamydia, do vi khuẩn neisseria gonorrheoae gây ra. Bệnh này lây truyền như chlamydia, với các triệu chứng ở niệu đạo, trực tràng và cổ họng thường xuất hiện trong vòng hai tuần. Điểm khác biệt đáng kể là dịch tiết của bệnh lậu từ niệu đạo thường đặc hơn và có màu vàng, xanh lục hoặc xám. Bệnh lậu cũng được điều trị bằng kháng sinh.

Giang mai

Vi khuẩn treponema pallidum gây bệnh giang mai. Phương thức lây truyền giang mai giống như chlamydia và lậu, dù các triệu chứng có thể phát triển trong 10-90 ngày sau khi quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ. Loại vi khuẩn này gây ra các triệu chứng tại vị trí tiếp xúc như dương vật, trực tràng và miệng ở nam giới.

Nếu nhiễm giang mai ở dương vật, triệu chứng phổ biến ban đầu là vết loét da, chắc, không đau, không ngứa (gọi là săng). Ngoài ra, hạch bạch huyết ở bẹn sưng. Vết loét có thể tự lành trong vòng 3-6 tuần, nhưng vi khuẩn vẫn tồn tại và dẫn đến giai đoạn kế tiếp.

Herpes

Herpes là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus và không thể chữa khỏi. Bệnh có thể gây ra các đợt bùng phát mụn rộp đau đớn và tái phát. Herpes sinh dục chủ yếu do virus herpes simplex type 2 (HSV-2) gây ra. Virus herpes simplex type 1 (HSV-1) thường gây mụn rộp ở miệng, có thể lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn bằng miệng. Nhiễm trùng lây truyền khi tiếp xúc với mụn rộp chứa virus đang hoạt động. Tuy nhiên, người bệnh có thể nhiễm herpes không có triệu chứng thông qua tiếp xúc da kề da.

Các triệu chứng của herpes có thể xuất hiện trong vòng 2-3 tuần sau khi nhiễm HSV-1 hoặc HSV-2, thường biểu hiện giống cúm một hoặc hai ngày trước khi bùng phát thực sự. Herpes sinh dục có thể gây đau hoặc ngứa xung quanh dương vật; xuất hiện các cụm mụn nước nhỏ nhanh chóng vỡ ra và hình thành các vết loét chảy dịch, đau đớn; tiểu đau; tiết dịch trong hoặc trắng từ niệu đạo, sưng hạch bạch huyết ở bẹn.

Hầu hết các đợt bùng phát herpes kéo dài 2-4 tuần. Dù không thể chữa khỏi herpes nhưng có thể kiểm soát các triệu chứng bằng thuốc kháng virus.

Virus u nhú ở người (HPV)

HPV dễ lây truyền qua quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc da kề da với người bệnh thậm chí không có triệu chứng. Các chủng HPV nguy cơ cao có thể gây ra tổn thương tiền ung thư, dẫn đến ung thư dương vật hoặc ung thư niệu đạo ở một số nam giới. Nhiễm trùng thường không được phát hiện cho đến khi ung thư đã phát triển.

Phần lớn các chủng HPV khác không gây ra triệu chứng hoặc biểu hiện bằng mụn cóc sinh dục (sùi mào gà), ít khi chuyển thành ung thư. Các triệu chứng sùi mào gà dương vật như xuất hiện mụn nhỏ hình súp lơ, ngứa hoặc khó chịu, chảy máu khi gãi. Mụn cóc sinh dục có thể được loại bỏ bằng hóa chất hoặc phẫu thuật, đôi khi tự khỏi (thường là sau thời gian rất dài).

Trichomoniasis

Trichomoniasis do ký sinh trùng trichomonas vaginalis gây ra. Phần lớn người bệnh trichomoniasis không có triệu chứng, nhất là nam giới. Ký sinh trùng này chỉ cư trú ở đường sinh sản của con người, thường gây ra các triệu chứng trong vòng 1-4 tuần sau khi tiếp xúc.

Ở nam giới, trichomoniasis thường ảnh hưởng đến niệu đạo, gây viêm niệu đạo. Một số trường hợp ký sinh trùng di chuyển đến tuyến tiền liệt và gây viêm. Các triệu chứng bao gồm tiết dịch tiết loãng từ niệu đạo, đau khi đi tiểu hoặc xuất tinh, đau bụng dưới hoặc bẹn, đau và sưng ở tinh hoàn.

Bất kỳ ai có quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc STI. Sử dụng bao cao su cũng chỉ có hiệu quả phòng ngừa một số STI nhất định như lậu và chlamydia hiệu quả hơn so với herpes, HPV. Nam giới có những dấu hiệu bất thường trên nên đi khám để được chẩn đoán nguyên nhân, điều trị kịp thời. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng khuyến cáo xét nghiệm sàng lọc STI thường xuyên với những người có nguy cơ cao dù không có triệu chứng nào.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)