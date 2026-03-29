Triệt râu cho nam giới bằng laser được không?

Râu của tôi dày và cứng song lại dễ kích ứng khi cạo. Có thể dùng laser để triệt râu không? (Sơn Toàn, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời:

Râu nam giới thường có đặc điểm là sợi dày, cứng và nang lông nằm sâu trong da. Các phương pháp như cạo, nhổ hay wax chỉ loại bỏ phần thân sợi râu, không tác động đến nang lông nên râu sẽ mọc lại nhanh, thậm chí dễ gây kích ứng, viêm nang lông hoặc lông mọc ngược. Ngay cả một số công nghệ ánh sáng như IPL cũng có thể hạn chế hiệu quả với râu dày.

Triệt lông bằng laser là phương pháp đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi. Với bước sóng 1064 nm, tia laser có khả năng xuyên sâu hơn vào lớp trung bì - nơi chứa nang lông - để tác động trực tiếp vào cấu trúc nuôi dưỡng sợi râu. Năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi melanin trong sợi râu, chuyển thành nhiệt và làm suy yếu nang lông khiến râu mọc chậm, thưa và mảnh dần theo thời gian.

Thay vì duy trì thói quen cạo râu liên tục, nhiều nam giới triệt râu bằng laser như giải pháp lâu dài, trong đó công nghệ Nd:YAG xung dài được đánh giá cao về hiệu quả và độ an toàn. Công nghệ này có cách truyền năng lượng ổn định, kiểm soát nhiệt tốt hơn so với các xung ngắn, giảm nguy cơ tổn thương bề mặt da, đặc biệt quan trọng với vùng da mặt vốn nhạy cảm. Bước sóng 1064 nm ít bị hấp thụ bởi melanin ở lớp thượng bì, giúp hạn chế biến chứng tăng sắc tố sau viêm thường gặp ở làn da châu Á.

Phương pháp này còn cải thiện đáng kể chất lượng da. Khi nang lông bị suy yếu, tình trạng viêm nang lông, lông mọc ngược và mụn viêm giảm dần. Vùng da cằm và cổ trở nên sáng, đều màu hơn do giảm kích ứng lặp đi lặp lại từ việc cạo râu. Nhiều người cũng nhận thấy lỗ chân lông se nhỏ và da mịn hơn sau liệu trình.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, trước khi điều trị, bạn được thăm khám để đánh giá mật độ râu, độ sâu nang lông và tình trạng da. Dựa trên các yếu tố này, bác sĩ điều chỉnh thông số như mức năng lượng, độ rộng xung và tần suất điều trị nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu, hạn chế rủi ro.

Mỗi buổi triệt thường kéo dài khoảng 15-30 phút, tùy diện tích vùng râu. Trong quá trình thực hiện, hệ thống làm mát được tích hợp giúp giảm cảm giác nóng rát. Sau điều trị laser, da có thể ửng đỏ nhẹ trong thời gian ngắn và nhanh chóng trở lại bình thường.

Râu phát triển theo chu kỳ, trong đó chỉ những sợi đang ở giai đoạn tăng trưởng mới nhạy cảm với laser. Vì vậy, bạn cần thực hiện nhiều buổi cách nhau vài tuần để tác động dần lên toàn bộ nang lông. Sau liệu trình, râu sẽ mọc chậm hơn rõ rệt, mềm và thưa dần. Một số trường hợp cần duy trì định kỳ để giữ kết quả ổn định.

Sau mỗi buổi triệt, bạn nên giữ da sạch, dưỡng ẩm nhẹ và hạn chế tiếp xúc ánh nắng trực tiếp. Sử dụng kem chống nắng thường xuyên để bảo vệ vùng da vừa điều trị, tránh nguy cơ thâm sạm. Hạn chế cạo râu quá sát hoặc dùng sản phẩm gây kích ứng trong thời gian da đang phục hồi.

BS.CKI Dương Quốc Trung

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội