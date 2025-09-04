Trị sẹo lồi sau sinh mổ

TP HCMChị Hân, 28 tuổi, có sẹo lồi dài 13 cm sau sinh mổ cách đây 3 năm, nay được bác sĩ điều trị bằng hoạt chất triamcinolone giúp sẹo mờ dần, giảm ngứa rát.

TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết vết sẹo của chị Hân đã lồi ra khỏi giới hạn của vết mổ, song không có hiện tượng co kéo, xơ hóa ảnh hưởng chức năng. Bác sĩ chỉ định tiêm hoạt chất triamcinolone trực tiếp vào sẹo nhằm làm mềm mô xơ, giảm dày sẹo và ngăn sẹo phát triển thêm. Liệu trình tiêm 2-4 lần, mỗi lần cách nhau 4 tuần.

Triamcinolone là một loại corticoid tổng hợp, thường được tiêm trực tiếp vào sẹo lồi hoặc sẹo phì đại để ức chế tăng sinh collagen, làm sẹo mềm và phẳng dần. Đây là phương pháp thường được áp dụng cho các trường hợp sẹo mức độ nhẹ đến trung bình, giúp cải thiện thẩm mỹ mà không cần can thiệp phẫu thuật. Sau hai lần tiêm, vết sẹo của chị Hân phẳng và mờ hơn đáng kể.

Chị Hân giữ vùng da tiêm sạch sẽ, tránh nắng trực tiếp, hạn chế gãi hoặc cọ xát mạnh vào vết mổ. Chế độ ăn cần đủ đạm, rau xanh, vitamin C, kẽm để hỗ trợ quá trình lành da, tối ưu hiệu quả điều trị, hạn chế sẹo tái phát.

Bác sĩ tiêm triamcinolone điều trị sẹo lồi cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sẹo sau phẫu thuật là tình trạng phổ biến. Tùy cơ địa và quá trình lành thương, vết mổ có thể hình thành sẹo lồi, sẹo phì đại hoặc sẹo lõm, vừa ảnh hưởng thẩm mỹ vừa gây khó chịu cho người bệnh.

Theo bác sĩ Bích, sẹo mổ dù hình thành từ lâu vẫn có thể thay đổi dưới tác động của nội tiết sau sinh, viêm nhiễm hoặc ma sát vùng da. Phụ nữ có bệnh nền như tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, sẹo càng dễ kích ứng, gây đau rát, xơ cứng hoặc sẫm màu. Nếu không được chăm sóc đúng cách, sẹo có thể ngày càng lồi, mất thẩm mỹ. Hiện, có nhiều phương pháp điều trị sẹo mổ hiệu quả và ít xâm lấn như tiêm triamcinolone, laser hoặc dùng miếng dán silicone y khoa.

Khi sẹo có dấu hiệu bất thường như ngứa, rát, đau kéo dài, thay đổi màu sắc hay kích thước, người bệnh cần khám và điều trị đúng cách. Để phòng tránh sẹo lồi sau mổ, cần giữ vết thương sạch, tránh nắng trực tiếp, bổ sung đầy đủ đạm, vitamin C, kẽm, hạn chế gãi hoặc cọ xát mạnh vào vết mổ. Người có cơ địa dễ hình thành sẹo nên tham khảo ý kiến bác sĩ ngay từ giai đoạn cắt chỉ để có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi