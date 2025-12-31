Trẻ hóa da đa tầng là gì?

Tôi muốn trẻ hóa da, nghe bạn giới thiệu phương pháp trẻ hóa da đa tầng. Tôi chưa rõ tác dụng và hiệu quả cụ thể ra sao? (Ngọc Linh, Thái Nguyên)

Trả lời:

Lão hóa diễn ra theo nhiều tầng, do đó các phương pháp tác động đơn lẻ thường không đủ để phục hồi toàn diện. Trẻ hóa da đa tầng được xem là giải pháp tối ưu nhờ phác đồ điều trị được thiết kế nhằm tác động đồng thời hoặc tuần tự từ lớp biểu bì đến trung bì, mô mỡ và hệ thống cơ.

Lão hóa da bắt đầu ngay từ lớp thượng bì, nơi tốc độ tái tạo tế bào giảm đi theo tuổi tác, khiến bề mặt da sạm xỉn, không đều màu và dễ xuất hiện nám, tàn nhang. Tuy nhiên, biến đổi quan trọng nhất lại diễn ra ở trung bì, nơi collagen và elastin - hai thành phần đóng vai trò khung đỡ chính - suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng. Khi cấu trúc này yếu đi, da trở nên mỏng, nhăn, kém đàn hồi và chảy xệ.

Sâu hơn nữa là lớp mô mỡ dưới da, vốn có vai trò tạo độ đầy và đường nét khuôn mặt. Mô mỡ theo thời gian cũng teo dần, dẫn đến hóp thái dương, hõm má, tạo cảm giác gương mặt già nua, thiếu sức sống. Bên dưới lớp này là hệ thống cân cơ nông SMAS - tầng cấu trúc có chức năng nâng đỡ toàn bộ vùng mặt. Khi SMAS lỏng lẻo, các dấu hiệu lão hóa như chảy xệ má, nọng cằm hay chùng cổ sẽ biểu hiện rõ rệt. Thậm chí, sự tiêu biến nhẹ của xương mặt theo tuổi cũng góp phần làm thay đổi tỷ lệ gương mặt.

Mục tiêu của trẻ hóa da đa tầng là khôi phục vẻ đẹp tự nhiên theo đúng trình tự sinh lý của da: bề mặt sáng khỏe, cấu trúc trung bì dày và đàn hồi, mô mềm đầy đặn vừa phải và đường nét mặt rõ ràng, hài hòa. Ưu điểm nổi bật là thay vì chỉ xử lý phần ngọn, bác sĩ can thiệp cả vào phần gốc từ sắc tố, cấu trúc collagen đến hệ thống nâng đỡ. Nhờ đó, kết quả trẻ hóa thường duy trì lâu và tự nhiên, không gây hiện tượng đơ cứng hoặc thay đổi quá mức. Ngoài ra, việc phân chia tác động theo tầng giúp giảm tải lên da, hạn chế tổn thương và rút ngắn thời gian hồi phục.

Phác đồ trẻ hóa da có thể phối hợp nhiều công nghệ hiện đại. Khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, đang ứng dụng Fotona 6D SP Dynamis - điều trị trẻ hóa da bằng laser không phẫu thuật, không xâm lấn, không cần nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

Bác sĩ thực hiện trẻ hóa da đa tầng bằng máy Fotona 6D SP Dynamis. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Fotona Dynamis 6D kết hợp hai loại laser Er:YAG và Nd:YAG, cho phép thực hiện 6 kỹ thuật trong một liệu trình. Mỗi bước được thiết kế để xử lý một tầng da lão hóa khác nhau, tạo nên hiệu quả tổng thể mà các công nghệ đơn lẻ khó đạt được. Liệu trình giúp cải thiện nhiều dấu hiệu lão hóa cùng lúc như nếp nhăn rãnh mũi - má, nếp gấp khóe miệng, da chảy xệ, kém săn chắc vùng má, đường hàm, cổ; lỗ chân lông to, da kém mịn; da xỉn màu; bọng mắt nhẹ, nếp nhăn vùng mắt; da kém đàn hồi sau tuổi 30 hoặc sau giảm cân, sinh nở.

Ngay sau buổi đầu, da có thể căng sáng hơn, độ đàn hồi cải thiện. Tùy tình trạng da cần điều trị 1-3 buổi, mỗi buổi cách nhau khoảng 4-6 tuần để đạt hiệu quả tối ưu. Collagen tiếp tục được tái tạo trong 3-6 tháng sau điều trị. So với phương pháp tiêm chất làm đầy hay căng chỉ, Fotona 6D cho kết quả trẻ hóa tự nhiên và hài hòa hơn.

Hiệu quả trẻ hóa bằng Fotona 6D phụ thuộc đáng kể vào tay nghề bác sĩ, kinh nghiệm sử dụng máy laser, trẻ hóa da đa tầng và phác đồ được cá thể hóa theo từng loại da. Bạn muốn trẻ hóa da nên đến chuyên khoa Thẩm mỹ để bác sĩ đánh giá độ lão hóa, mức độ chùng da, cấu trúc vùng hàm - cổ để lập phác đồ, bước sóng laser phù hợp, đảm bảo hiệu quả tối ưu và hạn chế rủi ro.

BS.CKI Bế Thu Thủy

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội