Trẻ bị lông mi mọc ngược có nguy hiểm?

Con tôi 5 tuổi, bị lông mi mọc ngược đâm vào mắt gây khó chịu, thường xuyên đỏ mắt. Tình trạng này có nguy hiểm và điều trị thế nào? (Trân, 31 tuổi, Long An)

Trả lời:

Lông mi mọc ngược là tình trạng các sợi mi mọc lệch, hướng vào bên trong nhãn cầu thay vì ra ngoài như bình thường, có thể xảy ra ở cả mí mắt trên và dưới. Lông mi mọc ngược có thể là lông xiêu hoặc lông quặm. Lông xiêu là khi một vài sợi mi mọc lệch, cọ xát vào bề mặt mắt. Trong khi đó, lông quặm thường gặp ở trẻ nhỏ, bờ mi hoặc sụn mi lật nhẹ vào trong mắt.

Tình trạng này khiến trẻ cảm thấy cộm, chảy nước mắt, đỏ mắt, chảy ghèn. Tổn thương kéo dài sẽ làm bề mặt giác mạc bị trầy xước, dẫn đến kích ứng, viêm kết mạc hoặc giác mạc. Nếu không điều trị kịp thời, có thể để lại di chứng như giảm thị lực, thậm chí mù lòa.

Bác sĩ Phúc khám mắt cho một bé gái. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đưa con đi khám tại bệnh viện có chuyên khoa Mắt để bác sĩ xác định nguyên nhân, mức độ và phương pháp điều trị phù hợp. Nếu lông mi chỉ chạm nhẹ vào mắt, chưa gây tổn thương giác mạc, bác sĩ chỉ định dùng nước mắt nhân tạo để tạo lớp đệm, giúp giảm ma sát giữa lông mi và mắt. Đồng thời, phụ huynh được hướng dẫn cách massage vùng mí mắt để hỗ trợ điều chỉnh hướng mọc của lông mi hướng ra ngoài. Riêng ở một số trẻ nhỏ bị thừa cân, béo phì, tình trạng này có thể cải thiện dần sau khi kiểm soát cân nặng hợp lý.

Trường hợp mi mọc ngược gây trầy xước giác mạc hoặc viêm nhiễm, trẻ sẽ được điều trị bằng thuốc để kiểm soát tổn thương. Sau khi tình trạng viêm ổn định, bác sĩ cân nhắc các biện pháp can thiệp phẫu thuật chỉnh mí nhằm loại bỏ nguyên nhân gây cọ xát và bảo vệ thị lực lâu dài cho trẻ.

ThS.BS Dương Minh Phúc

Trung tâm Mắt Công nghệ cao,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM