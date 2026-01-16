Trán vón cục sau 5 năm tiêm filler làm đẹp

Hà NộiChị Hòa, 26 tuổi, xuất hiện hàng chục cục dưới da ở trán sau 5 năm tiêm chất làm đầy (filler).

Chị Hòa những năm qua nhiều lần tiêm filler vùng mặt (trán, thái dương, rãnh mũi má, môi) tại nhiều cơ sở khác nhau song không rõ loại chất và không có hồ sơ theo dõi. Gần đây, trán của chị xuất hiện nhiều khối vón cục không đau, nạo hút không hết và để lại sẹo xơ hóa.

Lần này siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy nhiều ổ giảm âm nằm rải rác dưới da hai bên trán bệnh nhân, không tăng sinh mạch, không vôi hóa, kích thước khác nhau. TS.BS Hoàng Thị Phương Lan, khoa Chấn thương chỉnh hình, giải thích tình trạng này chứng tỏ chất làm đầy tồn tại lâu năm, không có dấu hiệu tự tiêu.

Bác sĩ Lan khám cho chị Hòa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong điều kiện bình thường, filler là chất tự tiêu, tồn tại trung bình 6-18 tháng. "Khi chất làm đầy tồn tại trong cơ thể trên 3 năm mà không tiêu, tới 5 năm như bệnh nhân này có thể là silicone lỏng", bác sĩ Lan cho hay. Silicone lỏng là chất cấm dùng trong thẩm mỹ vì không tự tiêu, dễ di chuyển trong mô gây viêm mạn tính, xơ hóa, tạo u hạt và biến dạng khuôn mặt. Nạo hút không triệt để có thể làm tổn thương mô, tăng nguy cơ sẹo và biến chứng.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật loại bỏ chất làm đầy vùng trán chị Hòa, có thể để lại sẹo và phải can thiệp nhiều lần. Êkíp nạo hút ra khoảng 30 ml dịch nhầy màu trắng trong cùng nhiều hạt dị vật kích thước không đồng đều, có hạt lớn 0,6 cm, silicone được lấy triệt để, tránh lan sang mô lành và đặt dẫn lưu vùng phẫu thuật tránh tụ dịch sau mổ. Bệnh nhân xuất viện cần tái khám để bác sĩ theo dõi tiến triển và lên kế hoạch xử lý các vùng còn lại.

Bác sĩ Lan khuyến cáo mọi người tiêm chất làm đầy tại cơ sở y tế có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, do bác sĩ được đào tạo bài bản thực hiện. Không nên tiêm filler tại spa, thẩm mỹ viện không được cấp phép. Người tiêm cần được tư vấn rõ về loại chất làm đầy, nguồn gốc, thời gian tồn tại và các tác dụng phụ có thể gặp.

Trường hợp tiêm filler nhiều năm không tiêu, xuất hiện vón cục, đau, sưng hoặc biến dạng, cần đi khám để xử trí kịp thời, tránh biến chứng nặng. Loại bỏ chất làm đầy không đúng kỹ thuật dễ gây xơ hóa, sẹo chằng chịt, nhiễm trùng, hoại tử da.

Thanh Ba