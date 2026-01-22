Trăm triệu đồng chạy đua IELTS để cộng điểm đại học có xứng đáng?

Chúng ta đang khuyến khích học sinh học thật, hay đang đẩy các em vào một cuộc đua tốn kém nhưng thiếu thực chất chỉ vì vài điểm cộng IELTS?

Tôi bắt đầu cảm thấy lo ngại khi xung quanh mình, ngày càng nhiều học sinh luyện thi IELTS không phải vì cần dùng tiếng Anh, mà chỉ để có thêm vài điểm cộng khi xét tuyển đại học. Với nhiều gia đình, chứng chỉ này đã trở thành một "khoản đầu tư bắt buộc", dù chi phí học và thi không hề nhỏ. Có những phụ huynh sẵn sàng thắt chặt chi tiêu, thậm chí vay mượn, chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng chỉ để con đạt được một mức điểm IELTS mong muốn.

Điều khiến tôi băn khoăn là sự đánh đổi đó có thật sự cần thiết? Nhiều học sinh dành phần lớn thời gian luyện kỹ năng làm bài thi, từ học mẹo, đến học chiến thuật, trong khi việc học các môn nền tảng lại bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Tiếng Anh, trong trường hợp này, không còn là công cụ để mở rộng hiểu biết, mà trở thành phương tiện để "bù điểm", giúp hồ sơ xét tuyển đại học trở nên cạnh tranh hơn. Nhưng chính cách tiếp cận này lại dễ tạo ra một thế hệ học lệch, giỏi thi nhưng chưa chắc đã vững năng lực.

Tôi cũng thấy rõ sự thiếu công bằng trong cuộc chạy đua IELTS để giành vé vài đại học này. Không phải học sinh nào cũng có điều kiện theo học các trung tâm luyện thi IELTS chất lượng cao với học phí đắt đỏ. Với những học sinh ở nông thôn hoặc gia đình thu nhập thấp, việc chạy theo chứng chỉ ngoại ngữ là gánh nặng thực sự. Khi điểm IELTS được cộng vào kết quả xét tuyển, lợi thế nghiêng hẳn về phía những người có khả năng chi trả, chứ không hẳn là những người học tốt nhất.

Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của ngoại ngữ trong học tập và hội nhập. Nhưng tiếng Anh nên được xem là năng lực cần được rèn luyện trong suốt quá trình học đại học, thay vì trở thành "tấm vé ưu tiên" ngay từ đầu vào. Câu hỏi đặt ra với người lớn là chúng ta đang khuyến khích học sinh học thật, hay đang đẩy các em vào một cuộc đua tốn kém nhưng thiếu thực chất chỉ vì vài điểm cộng?

My Le