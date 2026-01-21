Tôi hối tiếc vì lớp 8 mới cho con luyện thi IELTS

Không ít bạn bè trong lớp đã có IELTS 6.5-7.0 dù mới chỉ lớp 8, tôi hiểu con mình đã thua ngay từ điểm bắt đầu.

Tôi là một người mẹ có con đang học lớp 8. Như nhiều phụ huynh khác, tôi từng nghĩ IELTS là "lợi thế", là thứ gì đó dành cho những học sinh giỏi ngoại ngữ hoặc có định hướng du học. Tôi đã tin rằng chỉ cần con học tốt chương trình phổ thông, đến lớp 10 hay 11 mới bắt đầu luyện IELTS cũng chưa muộn. Nhưng giờ đây tôi buộc phải thừa nhận IELTS bây giờ không còn là lợi thế, mà đã trở thành mặt bằng chung. Và tôi hiểu rằng con mình đã bước vào cuộc đua muộn hơn bạn bè.

Lần đầu tiên tôi thật sự "giật mình" là khi họp phụ huynh đầu năm. Trong lớp con tôi, không ít bạn đã có IELTS 6.5-7.0 dù mới học lớp 8. Các con nói chuyện với nhau về kỹ năng viết Task 2, về chiến thuật Reading, nghe tự nhiên như chúng tôi ngày xưa bàn về mấy bài toán hình. Lúc ấy, con tôi chỉ im lặng. Con học Tiếng Anh không tệ, điểm trên lớp khá ổn, nhưng chưa từng tiếp xúc với IELTS. Nói cách khác, con không thua kém về khả năng, nhưng thua về thời điểm bắt đầu.

Thực tế giáo dục hiện nay thay đổi rất nhanh. IELTS được dùng để xét tuyển vào nhiều trường đại học, quy đổi điểm thi môn Tiếng Anh, thậm chí trở thành điều kiện ưu tiên trong các chương trình chất lượng cao, trường chuyên, lớp chọn. Khi ngày càng nhiều học sinh có IELTS từ sớm, tấm bằng ấy không còn giúp con "vượt trội", mà chỉ để đảm bảo "không bị tụt lại phía sau". Giống như việc biết tin học hay sử dụng thành thạo máy tính giờ không có thì bất lợi, có thì chỉ là điều hiển nhiên.

>> 'Siết điểm cộng vì IELTS không đáng giá hơn 12 năm đèn sách'

Tôi từng lo con học IELTS sớm sẽ áp lực, mất tuổi thơ. Nhưng nhìn lại, tôi thấy áp lực lớn hơn lại đến từ việc phải rút ngắn thời gian. Khi bạn bè đã có nền tảng từ nhiều năm trước, con tôi buộc phải học dồn, học gấp nếu muốn đạt cùng mốc điểm. Học muộn không có nghĩa là không thể đạt, nhưng chắc chắn sẽ vất vả và căng thẳng hơn.

Tôi không cổ súy cuộc chạy đua thành tích hay biến trẻ em thành "cỗ máy luyện thi". Nhưng với tư cách một người mẹ, tôi hiểu là sự thay đổi của mặt bằng chung đã diễn ra rồi, dù chúng ta có thích hay không. Việc học sớm không nhất thiết là học nặng, mà có thể là làm quen, xây nền tảng, để khi cần bứt tốc, con không phải xuất phát từ vạch số không.

Nếu được quay lại vài năm trước, có lẽ tôi sẽ cho con tiếp cận IELTS sớm hơn, nhẹ nhàng hơn. Không phải để con hơn người khác, mà để con không phải bước vào cuộc đua khi mọi người đã chạy được một quãng dài.

Hoa Mai