Trả giá vì 'nát rượu để nhiều bạn bè'

Gần nhà tôi có một anh bạn tuổi vẫn còn trẻ nhưng bệnh tật đầy người. Hơi chút là anh mệt mỏi, ốm đau. Có khi anh ho hàng chục ngày không dứt. Anh không dám đi khám bởi vì "có lẽ bị ung thư rồi" - có hôm anh bảo thế. Sở dĩ anh bị ốm đau triền miên như vậy là vì khi tuổi đời còn trẻ anh uống rượu hàng ngày: sáng uống, trưa uống, tối uống, chưa kể những lúc phát sinh khác; rồi lại thuốc lá.

Anh uống nhiều như vậy một phần là do anh tính cách anh rất thoải mái, ai cũng chơi được. Thực tế, anh có rất nhiều bạn bè vì thân thiện. Trong số này có rất nhiều bạn nhậu. Anh lại làm nghề tự do, rất thoải mái về thời gian, hơn nữa gần đây công việc khó khăn do khủng hoảng kinh tế làm anh thất nghiệp dài dài, điều này làm anh buồn chán, mà bạn nhậu đông như vậy nên anh mời họ và họ mời ngược lại anh, vậy là anh uống thường xuyên hơn. Vì uống rượu và hút thuốc liên tục nên bệnh tật của anh từ đó mà ra.

Thấy anh bị bệnh tật do nghiện rượu, bia như vậy nên dịp này dù chiến dịch kiểm soát nồng độ cồn đang được tiến hành quyết liệt trên toàn quốc, vô tình ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều người, nhưng tôi vẫn ủng hộ làm mạnh. Có thể việc kiểm soát nồng độ cồn gắt gao như vậy sẽ làm khó khăn cho nhiều người nhưng về lâu dài tất cả sẽ thích nghi được và tìm hướng đi mới tích cực hơn chứ không nhất thiết phải sản xuất thật nhiều rượu, bia.

Anh bạn hàng xóm nhà tôi cũng như nhiều người khác, bị nghiện rượu là do buồn chán, thất nghiệp. Nhiều người ở vùng cao hay vùng sâu, vùng xa nghiện rượu cũng vì lý do này. Đặc biệt là thời điểm khủng hoảng kinh tế này, rất nhiều người bị mất việc làm, dẫn đến buồn chán, sinh ra nghiện ngập.

Tôi đi rửa bát thay vì ngồi nhậu nhẹt

Vậy để hạn chế chuyển uống rượu bia nhiều dẫn đến nghiện thì phải làm thế nào? Bản thân tôi cũng nhiều lần rơi vào cảnh thất nghiệp. Vào những lúc như vậy, tôi thường cố gắng để không cho mình trì trệ, dẫn đến chán nản, rồi tìm đến rượu, bia, thuốc lá. Cách của tôi thế này:

1. Tôi leo cầu thang, hay đi bộ, hoặc đi xe đạp từ phố này đến phố khác, rồi ra công viên tập thể dục. Tôi tập đến toát mồ hôi mới thôi.

2. Nếu không tập thể dục thì tôi đọc sách. Tôi đọc tất cả các thể loại sách từ kinh tế, chính trị đến văn học... Trước kia tôi hay đọc sách giấy, từ ngày một người bạn đáng kính tặng cho một cái máy đọc sách thì tôi chuyển sang dùng thiết bị này.

Hai việc này giúp tôi không thấy chán chường, thậm chí còn làm cho tôi không có thời gian để có thể sa vào rượu chè, cờ bạc. Maxim Gorki từng viết: "Mỗi cuốn sách như là một nấc thang nho nhỏ giúp chúng ta cách xa con thú tiến dần loài người". Tập thể dục để có thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn. Đọc sách sẽ giúp đầu óc năng động hoặc nâng cao trình độ chuyên môn giúp bản thân có thể học kiến thức mới hoặc tìm công việc mới. Bởi vậy việc tập thể dục và đọc sách không chỉ nên làm lúc thất nghiệp mà nên là thói quen hàng ngày.

Ngoài ra, bạn có thể học những điều mới mẻ trong lúc rảnh rỗi. Bà chị tôi ở Hà Nội, năm nay đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Dịp này, dù công việc vô cùng bận rộn, nhưng chị vẫn đăng ký một lớp âm nhạc. Chị bảo học để khi nghỉ hưu sẽ có thể chơi đàn, hát hò... giúp đầu óc không bị lão hóa.

Anh bạn tôi giờ đây đã ý thức được việc bảo vệ sức khỏe của mình. Dù vẫn chưa bỏ được rượu hoàn toàn, nhưng mỗi sáng, anh đã dậy sớm đi tập thể dục. Mong rằng những người đọc bài viết này sẽ có thêm động lực để đứng dậy, vận động, tập thể dục hoặc đọc sách, học điều mới mẻ ngay từ bây giờ. Hãy từ bỏ rượu, bia, trước khi chúng tàn phá cơ thể bạn.

Anh Phạm

