Tổn thương thận cấp sau nhiều lần bỏ tái khám

TP HCMBà Thêm, 67 tuổi, bị bệnh thận mạn nhưng bỏ tái khám, tự ý dùng thuốc, dẫn đến tổn thương thận cấp.

BS.CKII Hồ Tấn Thông, Đơn vị Nội thận - Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bà Thêm bị tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn tính. Lần đầu bà đến khám ghi nhận creatinin máu tăng, độ lọc cầu thận (eGFR) giảm còn 26 ml/phút/1.73 m2 da, bác sĩ kê toa thuốc, truyền dịch và theo dõi chức năng thận cho người bệnh. Bác sĩ hẹn tái khám mỗi tháng một lần để kiểm tra và điều chỉnh liều thuốc phù hợp theo từng giai đoạn.

Song sau vài tháng dùng thuốc và theo dõi, các chỉ số cải thiện, bà Thêm nghĩ mình đã khỏi bệnh nên bỏ tái khám và ăn mặn trở lại, mua thuốc uống theo đơn cũ. Bệnh diễn tiến nặng trở lại, bà thở mệt, sưng phù tay chân...

Bác sĩ Thông cho hay lúc này creatinin máu của người bệnh tăng lên 149 micromol/L, quay lại tình trạng tổn thương thận cấp. Các loại thuốc trước đó có tác dụng bảo vệ thận khi ổn định, nhưng khi dùng không đúng liều hoặc dùng lại các thuốc có ảnh hưởng đến thận thì lại ảnh hưởng lên chức năng thận một lần nữa. Bác sĩ Thông điều chỉnh thuốc, kiểm soát huyết áp và dinh dưỡng giúp creatinin máu của bà Thêm giảm xuống còn 94 sau gần một tháng điều trị. Bà cần giữ huyết áp khoảng 130/80 mmHg, xét nghiệm định kỳ 1-3 tháng/lần và tuân thủ "ba không": không ăn mặn, không tự ý dùng thuốc, không bỏ tái khám.

Bác sĩ Thông khám cho bà Thêm. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bệnh thận mạn là tình trạng tổn thương thận kéo dài, tiến triển theo thời gian và không thể hồi phục hoàn toàn. Nhiều trường hợp bị tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn như bà Thêm do mất nước, nhiễm trùng, sử dụng thuốc không phù hợp hoặc chăm sóc sức khỏe chưa đúng cách. Khi đó, độ lọc cầu thận có thể giảm nhanh khiến người bệnh có nguy cơ chạy thận.

Bác sĩ Thông khuyến cáo người bệnh thận mạn tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám đúng hẹn và theo dõi thường xuyên. Khi có biểu hiện đột ngột tiểu ít đi, nước tiểu sẫm màu, sưng phù mí mắt hoặc tay chân, huyết áp dao động, mệt mỏi, buồn nôn, khó thở, rối loạn nhịp tim... cần đi khám ngay. Nếu phát hiện sớm và xử trí kịp thời, chức năng thận có thể hồi phục về mức nền trước đó, tránh diễn tiến nhanh đến suy thận giai đoạn cuối.

Đình Lâm

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi