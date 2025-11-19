Tốn hàng trăm triệu đồng cấy tóc vẫn hói đầu

TP HCMChị Mỹ, 40 tuổi, chi gần 200 triệu đồng để cấy tóc tự thân ở thẩm mỹ viện nhưng chỉ ít tháng đỉnh đầu lại hói.

Chị Mỹ rụng tóc sau sinh con thứ hai, phần đỉnh đầu, trán và sau gáy dần hói trơ da đầu, đã dùng thuốc uống, thuốc bôi nhưng không cải thiện. Hai năm trước, chị chi gần 200 triệu đồng để cấy tóc tự thân (phương pháp lấy nang tóc từ vùng khỏe mạnh cấy vào vùng hói) tại một thẩm mỹ viện. Ban đầu, tóc mọc lại nhưng chỉ vài tháng sau, phần tóc cấy rụng dần, các vùng tóc xung quanh cũng rụng không kiểm soát.

Chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, chẩn đoán rụng tóc mảng - một bệnh lý tự miễn khá phổ biến, có thể tái phát nhiều lần. Vùng hói có ranh giới rõ, da đầu nhẵn, xuất hiện tóc hình dấu chấm than. Đây là dấu hiệu đặc trưng cho tình trạng hệ miễn dịch tấn công nhầm vào nang tóc, khiến tóc rụng thành từng mảng tròn, có thể lan rộng nếu không được điều trị sớm.

Theo bác sĩ Trang, không ít người bệnh đến khám sau khi cấy tóc thất bại, phần lớn do hiểu sai nguyên nhân gây rụng tóc. Với bệnh lý tự miễn, việc cấy tóc gần như không giải quyết được căn nguyên, vì nang tóc mới được cấy vào vẫn có thể bị hệ miễn dịch tấn công và tiếp tục rụng. "Đó là lý do nhiều người chi hàng trăm triệu đồng cấy tóc nhưng sau vài tháng tóc vẫn rụng như trước", bác sĩ Trang nói.

Bác sĩ tiêm triamcinolone kích thích mọc tóc cho chị Mỹ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Do tình trạng rụng tóc mảng mức độ trung bình nặng, chị Mỹ được bác sĩ chỉ định tiêm hoạt chất triamcinolone vào vùng da đầu cho chị Mỹ khoảng 4-10 lần, mỗi lần cách nhau một tháng. Phương pháp này giúp giảm viêm, ức chế miễn dịch tại chỗ, kích thích nang tóc hồi phục.

Sau 7 lần tiêm, tóc con của chị Mỹ mọc dày trở lại, mảng trắng không còn thấy rõ. Toàn bộ liệu trình tiêm kích thích mọc tóc khoảng 15-20 triệu đồng.

Phần đỉnh đầu và trán chị Mỹ đã mọc trở lại sau 6 lần tiêm triamcinolone (bên phải). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Rụng tóc mảng có thể khởi phát sau sinh, khi stress kéo dài, sau phẫu thuật hoặc khi cơ thể suy nhược. Ngoài ra, nội tiết thay đổi, rối loạn miễn dịch, thiếu hụt sắt, vitamin D, kẽm... là những yếu tố góp phần khiến nang tóc yếu và rụng hàng loạt.

Bệnh có thể điều trị được nhưng người bệnh cần kiên trì và tuân thủ phác đồ. Tóc thường mọc thưa rồi dày dần sau vài tháng. Tùy mức độ, bác sĩ có thể phối hợp tiêm, bôi, uống thuốc hoặc các liệu pháp giúp nang tóc phục hồi, kích thích mọc tóc. Việc điều trị cần cá thể hóa cho từng người. Cấy tóc chỉ nên thực hiện khi tình trạng rụng tóc từng mảng đã được kiểm soát, da đầu ổn định trong thời gian dài hoặc trường hợp tóc rụng vĩnh viễn do sẹo, bỏng, chấn thương.

Bác sĩ Trang lưu ý không phải mọi trường hợp rụng tóc đều do bệnh tự miễn. Các nguyên nhân khác bao gồm di truyền, nội tiết, căng thẳng, thiếu dinh dưỡng, nấm da đầu hoặc tiếp xúc hóa chất... Do đó, khi có dấu hiệu rụng tóc bất thường, mọi người nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để bác sĩ xác định nguyên nhân, điều trị đúng cách, kịp thời.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi