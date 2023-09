Tôi tự tháo chuồng cọp chung cư để mở đường sống

90% căn hộ ở chung cư cao cấp nơi tôi đang sinh sống có lắp chuồng cọp, bít lô gia và cửa sổ.

Tôi là một người dân sống tại TP HCM. Thời gian qua, có quá nhiều vụ cháy thương tâm, và hậu quả khiến nhiều người thương vong. Một trong những lý do khiến số người thiệt mạng vì hỏa hoạn cao như vậy là do các chuồng cọp mà người dân lắp đặt ở các lối ban công, sân thượng. Có rất nhiều lý do để lắp chuồng cọp, nào sợ trộm, sợ ngã, sợ bay đồ... nhưng khi xảy ra cháy, chỉ có một hậu quả duy nhất đó là "không còn lối thoát".

Nhiều người nghĩ chỉ có tập thể cũ, chung cư mini, nhà phố, nhà ống... mới lắp chuồng cọp. Thực tế không phải vậy, ngay cả ở các chung cư mới cao cấp, người ta cũng lắp chuồng cọp, kể cả cơi nới, thay đổi công năng căn hộ, khác so thiết kế ban đầu của chủ đầu tư đã được Sở Xây dựng phê duyệt.

Căn chung cư ở Quận 8 nơi tôi đang ở là một ví dụ như thế. Hầu như 90% căn hộ có lắp chuồng cọp, bít lô gia và cửa sổ. Với thiết kế kín bưng như thế, cứ hình dung khi ngọn lửa bùng lên, cư dân chúng tôi sẽ chẳng khác nào những con chim bị nhốt trong lồng sắt, chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.

Nhiều căn hộ chung cư cao cấp được lắp chuồng cọp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thế nên, sau khi chứng kiến những vụ cháy thương tâm vừa qua, người dân chúng tôi đã cùng nhau tháo dỡ các chuồng cọp, hưởng ứng phong trào toàn quốc về An toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đó là hành động vì an toàn của bản thân và gia đình, vì diện mạo đẹp cho nơi mình sống. Hy vọng, mọi người sẽ cùng chung tay tháo dỡ chuồng cọp tại gia đình mình. Chống trộm cũng cần thiết nhưng tính mạng còn quan trọng hơn, vì còn người là còn của.

Nhiều hộ dân sống ở chung cư tháo dỡ chuồng cọp đề phòng hỏa hoạn. Ánh: Nhân vật cung cấp

Thanh Trần

