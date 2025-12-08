Ba năm mang cơm đi làm giúp tôi tiết kiệm 45 triệu đồng

Trước đây, chỉ cần hơi stress, tôi lại kéo đồng nghiệp ra quán gọi đồ nhiều hơn mức mình cần, còn giờ chỉ ăn đúng phần cơm mình mang theo.

Ba năm trước, khi chuyển sang công ty mới, tôi quyết định tự mang cơm đi làm mỗi ngày. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: ăn cơm nhà cho sạch sẽ và hợp khẩu vị. Nhưng đến khi nhìn lại số tiền mình tiết kiệm được sau ba năm, tôi mới thấy quyết định nhỏ ấy đã thay đổi cả thói quen tài chính của mình.

Trước đây, mỗi bữa trưa tôi thường ăn ở quán gần công ty, giá trung bình khoảng 40.000–60.000 đồng một suất. Những hôm họp muộn, tôi đặt đồ ăn qua ứng dụng, chi phí có khi lên đến 80.000 đồng. Nếu tính trung bình 50.000 đồng một bữa, nhân 22 ngày làm việc, vị chi khoảng tôi tốn 1,1 triệu mỗi tháng, tương đương hơn 13 triệu một năm. Đấy là còn chưa kể thỉnh thoảng mọi người trong phòng lại rủ nhau ăn hàng quá đắt tiền, nên chi phí ăn uống của tôi có thể lên tới hơn 20 triệu.

Khi bắt đầu mang cơm, chi phí nấu ăn ở nhà mỗi bữa chỉ khoảng 15.000–20.000 đồng vì đã gộp chung với bữa tối hoặc tận dụng thực phẩm sẵn có. Trung bình mỗi tháng tôi tốn chừng 300.000–400.000 đồng cho toàn bộ phần cơm trưa của mình. Như vậy, mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng 700.000–800.000 đồng; mỗi năm tiết kiệm cả chục triệu đồng. Ba năm liên tục, tổng số tiền tôi để dành được từ việc mang cơm đi làm lên đến khoảng 45 triệu đồng – một con số không hề nhỏ với thói quen thay đổi rất nhẹ nhàng.

Nhưng điều đáng nói không chỉ là tiền bạc. Mang cơm giúp tôi ăn uống lành mạnh hơn: ít dầu mỡ, ít đồ chiên rán, nhiều rau và chất xơ hơn. Từ người hay bị đầy bụng, tôi thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn. Quan trọng hơn, việc tự chuẩn bị đồ ăn khiến tôi chủ động hơn trong sinh hoạt. Sáng dậy sớm 15–20 phút, tranh thủ nấu thêm món hoặc đóng hộp lại thức ăn từ tối hôm trước. Nhờ đó, tôi duy trì được nếp sống kỷ luật mà trước đây tôi luôn nghĩ mình không thể làm được.

Một lợi ích khác mà tôi không ngờ tới là bớt được những bữa ăn "tự thưởng" một cách vô tội vạ. Trước đây, chỉ cần hơi stress, tôi lại kéo đồng nghiệp ra quán gọi đồ nhiều hơn mức mình cần. Giờ thì ăn đúng phần cơm mang theo, gọn gàng và không bị cám dỗ bởi menu quán xá.

Đương nhiên cũng có những bất tiện như đôi lúc tôi quên mang hộp cơm hay buổi tối quá bận không kịp nấu. Nhưng nhìn lại, tỷ lệ "vỡ kế hoạch" của tôi chỉ khoảng 10% tổng số ngày làm việc, hoàn toàn chấp nhận được. Càng về sau, tôi càng tối ưu hóa hơn: mua thêm hộp thủy tinh, chuẩn bị đồ theo tuần, thậm chí nấu luôn vài món để ngăn đá để dành nên số tiền tiết kiệm càng lớn hơn.

Nhiều bạn đồng nghiệp hay trêu tôi "tiết kiệm quá", nhưng với tôi, mang cơm đi làm không phải chuyện "hà tiện", mà là cách để quản lý tài chính tốt hơn, ăn uống lành mạnh hơn và sống kỷ luật hơn.

Thu Le