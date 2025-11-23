Tháng tiết kiệm 20 triệu nhưng 10 năm chưa mua nổi nhà Sài Gòn

Chúng tôi không tiêu xài hoang phí, không mua sắm xa xỉ, không du lịch nhiều năm trời, vậy mà 38 tuổi vẫn chưa mua nổi căn nhà đầu tiên.

Tôi năm nay 38 tuổi, vợ 36 tuổi. Hai vợ chồng tôi vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 2012, tính ra đã hơn chục năm. Chúng tôi từng tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc, chi tiêu tiết kiệm, cộng thêm chút may mắn thì sẽ đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ để ổn định cuộc sống. Nhưng đến giờ, dù đã trải qua hơn 10 năm "ăn dè hà tiện", mục tiêu ấy vẫn ngày càng xa vời.

Ngày mới vào Sài Gòn, tôi làm nhân viên IT với mức lương 12 triệu đồng một tháng, vợ tôi làm kế toán được 7 triệu. Hai đứa gộp lại được 19 triệu, thuê phòng trọ 2,5 triệu để sinh sống. Hồi đó, chúng tôi sống khá thoải mái, vẫn có thể cuối tuần đi uống cà phê, thỉnh thoảng đi xem phim. Nhưng khi đứa con đầu lòng ra đời năm 2016, bài toán tài chính mới thật sự bắt đầu "xoay".

Để tiết kiệm, hai vợ chồng tôi tự quy ước: không ăn hàng quá hai lần một tháng, không mua đồ mới trừ khi cần thiết, quần áo cũng chủ yếu mua online hoặc chợ sinh viên cho rẻ. Thậm chí, năm 2018, chúng tôi dẹp luôn khoản du lịch vì mỗi chuyến đi tốn ít nhất 5–7 triệu. Nhưng mỗi tháng, dù cố thế nào thì chi phí sinh hoạt của gia đình ba người vẫn ở mức 10–12 triệu, còn lại chắt chiu được khoảng 8–9 triệu.

Năm 2019, nghĩ rằng đã tích được gần 400 triệu, hai vợ chồng tôi bắt đầu đi xem chung cư khu vực Thủ Đức và quận 9. Một căn hai phòng ngủ có giá rao bán khoảng 1,6–1,8 tỷ, trả trước 30% (khoảng 500 triệu). Tôi thấy mình chỉ thiếu 100 triệu nữa là đủ để "bước vào cuộc chơi" nên tự nhủ: "Cố thêm 1–2 năm nữa thôi là mua được nhà".

Nhưng rồi dịch Covid-19 ập đến, công ty tôi cắt giảm nhân sự. Tôi may mắn không mất việc nhưng lương cũng chỉ còn 70%. Vợ thì phải nghỉ việc gần 5 tháng vì không thể xoay ca chăm con ở nhà. Khoản tiết kiệm 400 triệu của chúng tôi bốc hơi gần 70 triệu chỉ trong nửa năm vì các chi phí sinh hoạt và hỗ trợ gia đình hai bên.

Kết thúc dịch, giá nhà lại tăng vọt: căn hộ 1,6 tỷ năm 2019 nay "nhảy" lên 2,2–2,4 tỷ. Số tiền 500 triệu trả trước giờ biến thành 700 triệu. Mục tiêu mua nhà của chúng tôi cố giữ suốt mấy năm đột ngột "nhảy cóc" một đoạn quá xa.

Tôi biết mình không phải người duy nhất rơi vào cảnh này. Bạn bè xung quanh đa phần cũng chật vật để mua nhà. Một người bạn của tôi làm quản lý doanh nghiệp, lương hơn 40 triệu một tháng, hai vợ chồng để dành đều đặn 25-30 triệu mỗi tháng mà cũng phải vay thêm gần 1 tỷ mới mua được căn hộ 70 m2 ở quận 7. Còn những người thu nhập trung bình như chúng tôi, việc mua nhà ở Sài Gòn gần như là một bài toán không có đáp số.

Hiện tại, thu nhập của hai vợ chồng đã tăng thêm một chút, tổng khoảng 35 triệu một tháng. Con thứ hai của chúng tôi cũng đã đi học. Vậy mà mỗi tháng chúng tôi cũng chỉ để dành được khoảng 20 triệu đồng. Bởi tiền học cho hai bé, tiền thuê nhà, chi phí ăn uống, đi lại, điện nước, xăng xe cũng ngốn của chúng tôi một khoản không nhỏ.

Trong khi đó, giá căn hộ khu vực TP Thủ Đức – nơi chúng tôi đặt mục tiêu – hiện dao động từ 2,5 đến 3,5 tỷ cho căn hai phòng ngủ. Tức là, chúng tôi cần ít nhất 800 triệu đến 1 tỷ đồng trả trước mới mua được. Điều đó đồng nghĩa khoản tiết kiệm 10 năm qua vẫn chưa giúp chúng tôi đi được một nửa chặng đường.

Nhiều đêm nằm tính toán, tôi tự hỏi: "Mình đã sai ở đâu? Hay là do kỳ vọng quá cao?". Nhưng cúi xuống nhìn lại điều kiện, tôi thấy hai vợ chồng đã sống hết mức tiết kiệm có thể. Chúng tôi không tiêu xài hoang phí, không mua sắm xa xỉ, không du lịch nhiều năm trời. Cuối tuần chỉ quanh quẩn công viên, trung tâm thương mại ngắm chơi chứ hiếm khi ăn uống. Tết về quê hai bên cũng tính toán tàu xe từng đồng. Vậy mà đến năm 38 tuổi, tôi vẫn chưa có nổi căn nhà đầu tiên của mình.

Quả thực, với thu nhập trung bình, việc mua nhà ở Sài Gòn đang dần vượt ngoài tầm tay của nhiều gia đình trẻ. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tiết kiệm, nhưng cũng đang dần học cách từ bỏ bớt áp lực. Tất nhiên, mua nhà vẫn sẽ là mục tiêu hàng đầu, nhưng chúng tôi cũng xác định không phải cố mua bằng mọi giá.

Phùng Lãm