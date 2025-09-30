80 năm không dám tiêu tiền dù có sổ tiết kiệm 10 tỷ

Sống cả đời cực khổ để làm gì, nếu cuối cùng chẳng thể dùng số tiền mình đã 'đổ mồ hôi sôi nước mắt' kiếm được?

Ngay từ khi còn là một thanh niên mới bước chân vào đời, tôi đã xác định rõ ràng quan điểm sống của mình: tôi ủng hộ lối sống tiết kiệm, nhưng không đồng nghĩa với việc "thắt lưng buộc bụng" đến mức kham khổ, mà là biết cách chi tiêu hợp lý, dành dụm có kế hoạch, đồng thời vẫn cho bản thân được tận hưởng những niềm vui xứng đáng.

Tôi tin rằng cuộc đời mỗi người chỉ có một lần để sống. Bởi vậy, giai đoạn tuổi trẻ – khi còn đủ sức khỏe và nhiệt huyết – chính là lúc cần nỗ lực làm việc hết mình, tích lũy nhanh nhất có thể. Mục tiêu của tôi là trong 50 năm đầu đời, phải tích lũy được một khoản đủ lớn để từ tuổi 50 trở đi, tôi có thể yên tâm tận hưởng phần đời còn lại ở mức sống trên trung bình. Nói cách khác, tôi muốn có một sự chuẩn bị chu đáo để tuổi già của mình không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà có thể sống thoải mái, an yên.

Tuy nhiên, suốt 50 năm đầu ấy không có nghĩa là tôi sẽ "cày" đến mức quên đi cuộc sống. Tôi không ủng hộ sự tằn tiện cực đoan theo kiểu ngày nào cũng dè sẻn từng bữa ăn, từng bộ quần áo. Thu nhập của tôi hiện tại ở mức 50 triệu đồng nhưng tôi vẫn sẵn sàng chi ra 30 triệu cho các sinh hoạt cá nhân, chỉ giữ lại 20 triệu tiết kiệm. Ăn ngon một chút, mặc chỉnh tề một chút, thi thoảng thưởng cho bản thân một chuyến đi hay một món đồ mình thích. Đó cũng là cách để tiếp thêm động lực cho công việc và hành trình tích lũy dài hơi.

Tôi từng chứng kiến không ít người dành cả đời sống tằn tiện, gom góp từng đồng với hy vọng khi về già sẽ thoải mái hưởng thụ. Nhưng thực tế khoảng 90% trong số họ không làm được điều đó. Vì sao? Vì họ đã quen sống trong nếp nghĩ khắc khổ, coi tiết kiệm như bản năng, đến mức khi có tiền trong tay cũng chẳng dám tiêu. Nó đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu.

Họ tiếp tục làm việc ngay cả khi tuổi đã cao, đến mức không nhận ra khi nào thì mình thật sự "già" và cần nghỉ ngơi. Vòng luẩn quẩn ấy lặp đi lặp lại, khiến số tiền tích góp cả đời chỉ nằm im trên sổ tiết kiệm, trong khi chính chủ nhân thì chưa từng tận hưởng.

Ngay trong khu phố tôi sống, có một ông cụ là ví dụ điển hình. Cả đời ông làm lụng chăm chỉ, tiết kiệm đến mức con cháu ai cũng nể phục. Nhưng khi đã ngoài 80 tuổi, ông nằm liệt một chỗ, mắt nhìn vào xấp sổ tiết kiệm lên tới gần 10 tỷ đồng mà bất lực. Ông không còn đủ sức khỏe để đi du lịch, không còn khả năng tự mình tiêu tiền cho những thú vui nhỏ bé.

Bao nhiêu năm tích góp rốt cuộc cũng chỉ để lại cho con cháu, còn chính ông thì chưa từng tiêu được cho bản thân một cách trọn vẹn. Tôi nhìn cảnh ấy và tự hỏi: "Sống cả đời cực khổ để làm gì, nếu cuối cùng chẳng thể dùng số tiền mình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được?".

Câu chuyện ấy khiến tôi càng thấm thía: tiết kiệm là điều cần thiết, nhưng chỉ nên tiết kiệm ở mức vừa đủ. Điều quan trọng hơn là biết tận hưởng cuộc sống ở từng giai đoạn, đặc biệt là khi còn trẻ, còn khỏe mạnh. Đồng tiền chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp ta sống thoải mái hơn, có trải nghiệm tốt hơn, và mang lại niềm vui cho gia đình.

Tôi chọn con đường làm việc hết mình để tích lũy, nhưng đồng thời cũng cho phép bản thân tận hưởng xứng đáng. Tiết kiệm là để chuẩn bị cho tương lai an toàn, chứ không phải biến cuộc sống thành chuỗi ngày kham khổ. Còn hưởng thụ không có nghĩa là tiêu xài phung phí, mà là biết cân nhắc, biết đầu tư cho những điều thật sự mang lại giá trị cho mình.

Tôi nghĩ rằng, một đời người có thể chia thành nhiều chặng: tuổi trẻ để phấn đấu, trung niên để ổn định, và tuổi già để tận hưởng. Nếu không có sự chuẩn bị từ sớm, tuổi già sẽ đầy lo lắng. Nhưng nếu quá khắt khe trong suốt cả đời, thì đến lúc muốn hưởng thụ, cơ hội cũng đã vuột mất. Và với tôi, sống mà để rơi vào một trong hai cực đoan ấy đều là thiệt thòi.

Vũ Lê