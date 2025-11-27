Hành trình tôi mua nhà từ tiền tiết kiệm 200 triệu đồng

Nếu lúc ấy cứ đợi đến khi có đủ 1,1 tỷ mới mua nhà thì chắc chắn chúng tôi không bao giờ đạt được ước mơ của mình.

Một trong những băn khoăn phổ biến của những người trẻ muốn mua nhà là làm sao sở hữu được một nơi ở ổn định, tử tế, phù hợp với mong muốn của bản thân? Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, để có được điều đó, chúng ta phải chia mục tiêu thành nhiều giai đoạn, không nên đặt kỳ vọng quá cao ngay từ đầu. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của chính mình như một ví dụ cụ thể cho hành trình mua nhà của một người trẻ ở thành phố:

Ba năm sau ngày cưới, khoảng năm 2012, vợ chồng tôi quyết định mua căn nhà đầu tiên. Khi ấy, kinh tế của cả hai còn hạn chế, nên chúng tôi chỉ đủ khả năng mua một căn nhà không giấy tờ, giá khoảng 270 triệu đồng. Toàn bộ số tiền dành dụm của chúng tôi được khoảng 200 triệu, nên tôi phải vay thêm người thân một ít và 70 triệu còn lại mượn từ quỹ tín dụng.

Thực ra, căn nhà đó không phải hoàn hảo, đúng như mơ ước ban đầu, nhưng ít nhất nó giúp chúng tôi có nơi an cư, không phải đi thuê trọ hàng tháng. Và quan trọng hơn, nó tạo nền tảng tài chính ban đầu. Ba năm sau, tức năm 2015, chúng tôi trả xong toàn bộ khoản nợ đã vay mua nhà trước đó.

Khi đã nhẹ nợ và tích lũy thêm được một khoản tiết kiệm, tôi mới nghĩ đến chuyện đổi sang một căn nhà tốt hơn. Chúng tôi bán căn đang ở với giá 460 triệu (lãi hơn gấp đôi so với lúc mua), rồi mua một căn khác giá 1,1 tỷ. Tất nhiên, tôi vẫn phải vay ngân hàng thêm 500 triệu trong thời hạn 15 năm.

>> Tháng tiết kiệm 20 triệu nhưng 10 năm chưa mua nổi nhà Sài Gòn

Thời điểm đó, áp lực trả nợ không hề nhẹ. Vợ chồng tôi phải làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tối đa. Nhưng may mắn, sau 10 năm, chúng tôi cũng từng bước trả hết toàn bộ khoản vay đó. Giờ nhìn lại, tôi thấy nếu lúc ấy cứ đợi đến khi có đủ 1,1 tỷ mới mua nhà thì chắc chắn chúng tôi không bao giờ đạt được ước mơ của mình.

Đến hiện tại, nếu muốn một căn nhà tốt hơn nữa, tôi hoàn toàn có thể tiếp tục "nâng cấp" theo cách làm cũ: bán căn hiện tại, vay thêm và trả dần. Nhưng ở giai đoạn này, chúng tôi ưu tiên dành tài chính cho con cái học hành, và căn nhà đang ở cũng đủ khiến cả gia đình hài lòng.

Điều tôi muốn nói ở đây là: mua nhà cần đi từng bước. Đừng đòi hỏi căn nhà đầu tiên phải rộng rãi, mới toanh, nằm trong khu vực hoàn hảo. Khi bạn đang có 500 triệu, hãy nghĩ đến căn nhà khoảng một tỷ đồng. Khi bạn tích lũy được một tỷ, hãy hướng đến căn hai tỷ. Chính việc nâng cấp từng bước sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu, thay vì đứng yên vì kỳ vọng quá lớn.

Nhiều người trẻ hiện nay muốn "ở căn đầu tiên là phải ở luôn cho đáng", rồi thấy giá nhà tăng nhanh, thu nhập không theo kịp, bỗng rơi vào cảm giác bế tắc. Nhưng thực ra, điều quan trọng nhất là bắt đầu từ căn nhà phù hợp với khả năng tại thời điểm hiện tại, rồi kiên trì từng bước. Tài chính cá nhân giống như xây một ngôi nhà: phải có nền móng trước khi đòi hỏi mái ngói đẹp. Đừng để việc đặt kỳ vọng quá cao khiến bạn mãi không thể an cư.

Hong Manh