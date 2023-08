Tôi mua xe máy cho con đi học vì xe buýt quá phiền

Trạm xe buýt quá xa và bất tiện, vì không muốn con bị muộn học nên tôi buộc phải mua xe máy điện 50 cc để con đến trường.

Con gái tôi (đang học ở Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) suốt hai năm học lớp 10 và lớp 11, đều đi học bằng xe buýt từ quận Hà Đông đến quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mặc dù hành khách đông, nhiều lúc không có chỗ ngồi, chiều về thường bị muộn do tắc đường, nhưng dù sao con vẫn còn có thể khắc phục được.

Buổi sáng, 6h con lên xe buýt để 7h có mặt ở trường, kịp điểm danh lúc 7h15. Buổi chiều, con tan học lúc 17h15, đến khoảng 19h-19h15 con có mặt ở nhà. Gia đình tôi luôn lựa chọn đi xe buýt làm phương án ưu tiên số một cho con đi học, dự định để con sử dụng phương tiện này đến hết cấp ba.

Nhưng, đến đầu tháng 8, khi con đi học hè ở trường, chúng tôi mới biết vị trí của trạm chờ xe buýt trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ đã bị di chuyển rất xa so với trước đây. Trạm này bị chuyển đi xa quá, trạm khác thì không có lối sang đường. Để có thể đi đến trường, con tôi phải đi bộ thêm một quãng đường dài và mệt. Đấy là hiện tại còn là thời gian nghỉ hè, chứ vào năm học mới, con sẽ phải đi học rất sớm, e rằng sẽ không có đủ thời gian để đi bộ từ trạm chờ xe buýt đến trường học. Con chắc chắn sẽ bị muộn học nếu đi xe buýt.

Những năm gần đây, vận tải hành khách công cộng đang được TP. Hà Nội chủ trương xây dựng để hướng tới việc giảm thiểu các phương tiện cá nhân. Thế nhưng, hệ thống điểm dừng, nhà chờ xe buýt tại nhiều khu vực vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa hợp lý, gây khó khăn cho hành khách sử dụng loại hình dịch vụ này.

>> 'Đi xe buýt làm gì cho khổ'

Các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng mới chỉ đầu tư xe mới, nâng cao chất lượng đội ngũ phục vụ, mở nhiều tuyến buý, nhưng lại quên đồng bộ hóa xây dựng các trạm chờ để tạo thuận lợi cho hành khách. Nhiều hôm mưa bão, nắng to 40 độ C, mà người dân vẫn phải đứng đón xe ở điểm dừng không có mái che, rất khổ. Ngoài ra, vị trí đặt trạm dừng xe buýt cũng có những điểm chưa hợp lý.

Thực sự, thâm tâm tôi chỉ muốn con đi học bằng xe buýt cho an toàn. Nhưng tôi cũng không thể đành lòng để con đi bộ với khoảng cách quá xa như hiện giờ và khiến con bị muộn học thường xuyên. Tôi buộc lòng phải nghĩ đến phương án mua xe ga 50 cc cho con đi học. Việc bỏ ra khoản tiền mấy chục triệu đồng để mua một chiếc xe máy cho con đi học với gia đình tôi không hẳn là vấn đề lớn. Điều mà tôi lo lắng nhất là con đi xe máy trên đường có đảm bảo an toàn không? Mỗi khi mưa bão, nắng to, con có đảm bảo sức khỏe không? Không may trên đường bị hỏng xe thì con xử lý thế nào?

Giá như, trước khi đặt trạm dừng xe buýt ở một điểm nào đó, công ty xe buýt Hà Nội cân nhắc kết hợp nhiều phương án để có lựa chọn tối ưu nhất, thì tôi đã không phải đau đầu như hiện tại. Rất mong trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có mạng lưới xe buýt với hạ tầng chất lượng cao để thu hút được đa số người dân thành phố và du khách nước ngoài lựa chọn ưu tiên sử dụng.

Vũ Thị Minh Huyền

Tiến sĩ Vũ Thị Minh Huyền đang làm việc tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Tác giả chia sẻ nhiều ý kiến về các khía cạnh trong xã hội.

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.