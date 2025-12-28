'Tôi cho con học trường tư để không phát sinh tiền học liên kết'

Học phí khoảng 9 triệu đồng một tháng - nghe có vẻ lớn, nhưng trong đó đã bao gồm tất cả chi phí, không có chuyện phát sinh giữa chừng.

Tôi có hai cô con gái. Ngay từ khi các con bước vào cấp 2, vợ chồng tôi đã quyết định cho con học trường tư. Lúc đầu, quyết định ấy cũng khiến tôi băn khoăn rất nhiều. Bởi trong suy nghĩ của không ít người, trong đó có cả tôi, trường tư đồng nghĩa với học phí cao, "nhà có điều kiện" mới theo nổi. Nhưng càng đi cùng con trên chặng đường học tập, tôi càng thấy mình đã chọn đúng.

Điều đầu tiên khiến tôi yên tâm ở trường tư là mọi khoản thu đều rõ ràng, minh bạch. Học phí được thông báo từ đầu năm, bao gồm đầy đủ các hoạt động học tập và ngoại khóa. Không có chuyện đang học giữa chừng lại phát sinh thêm khoản này, khoản kia, hay phải đăng ký học liên kết thu tiền khiến phụ huynh thấp thỏm.

Trung bình, học phí mỗi con tôi khoảng 9 triệu đồng một tháng. Nghe thì có vẻ lớn, nhưng trong đó đã bao gồm gần như tất cả: học chính khóa, ôn thi chuyển cấp, luyện IELTS, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa, tham quan, du lịch trải nghiệm... Kết thúc một ngày học, các con tôi về nhà chỉ cần nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình, không còn cảnh ôm cặp chạy hết lớp học thêm này đến lớp phụ đạo kia.

Tôi nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi con còn học trường công. Học phí trên trường đúng là không đáng bao nhiêu, nhưng các khoản chi lặt vặt thì nhiều. Học thêm gần như là bắt buộc, riêng tiền học thêm và luyện IELTS của con tôi cũng đã khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Rồi nào là cơ sở vật chất, tham quan, đồng phục, quỹ lớp... Cộng tất cả lại, con số cuối cùng có khi còn vượt cả học phí trường tư.

Đáng nói hơn, các con tôi khi ấy thường về nhà rất muộn, có hôm sau 9 giờ tối mới xong. Tắm rửa vội vàng, ăn qua loa bát cơm rồi con lại ngồi vào bàn học bài đến khuya. Nhìn con mệt mỏi, tôi tự hỏi: như vậy có đáng không, và tuổi thơ của con còn lại bao nhiêu?

>> Tiền học cho con 1,8 triệu đồng một tháng vì bảy môn liên kết

Cuộc đời vốn không nói trước được điều gì, nhưng tôi nhận ra một điều: học trường tư chưa chắc đã tốn kém hơn trường công, nếu tính đầy đủ các chi phí phát sinh. Trường con tôi học cũng chỉ ở mức tầm trung, ngoài kia còn nhiều trường tư có học phí thấp hơn. Quan trọng hơn, môi trường ấy giúp các con học tập trong sự nhẹ nhàng, không bị áp lực nặng nề bởi những kỳ thi chuyển cấp liên miên.

Nhiều người vẫn nghĩ học sinh trường tư thường "kém" hơn trường công, nhưng thực tế không phải vậy. Rất nhiều học sinh trường tư đạt giải quốc gia, quốc tế. Điều tôi trân trọng nhất là các con tôi được giáo dục đầy đủ, được phát triển toàn diện và quan trọng hơn cả, được sống đúng với lứa tuổi của mình – một tuổi thơ đúng nghĩa, thay vì chỉ xoay quanh sách vở và điểm số.

Tôi không hề có ý so sánh hay khẳng định trường tư tốt hơn trường công. Thực tế, có rất nhiều trường công lập chất lượng cao, thầy cô tận tâm, học sinh giỏi giang và môi trường học tập đáng mơ ước. Mỗi ngôi trường đều có thế mạnh riêng, và mỗi gia đình cũng có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau.

Điều tôi muốn nhấn mạnh chỉ là: khi lựa chọn môi trường học cho con, cha mẹ nên nhìn vào bức tranh toàn diện, chứ không chỉ nhìn vào con số học phí ghi trên giấy. Hãy cân nhắc cả những chi phí phát sinh, áp lực học tập, thời gian sinh hoạt, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của con. Đôi khi, một lựa chọn tưởng chừng "đắt đỏ" ban đầu lại giúp con có tuổi thơ trọn vẹn hơn, gia đình bớt căng thẳng hơn về lâu dài. Sau cùng, môi trường phù hợp nhất không phải là trường công hay trường tư, mà là nơi con được học tập, lớn lên một cách lành mạnh và hạnh phúc.

Andrew