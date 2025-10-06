'Áp lực mỗi năm đóng quỹ phụ huynh 13 triệu đồng'

'Mỗi năm tôi phải đóng khoảng 13 triệu đồng tiền quỹ lớp cho ba đứa con, trong khi 80% quỹ này dành vào việc tri ân giáo viên các dịp'.

"Tôi kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa quy định cấm thu quỹ phụ huynh dù cho tự nguyện hay bắt buộc. Tôi đang sống tại Cầu Giấy, Hà Nội, mỗi năm tôi phải đóng khoảng 13 triệu đồng tiền quỹ lớp cho ba đứa con. Con lớn của tôi học lớp 8 tại một trường chất lượng cao, quỹ lớp thu 2,5 triệu mỗi kỳ. Tại trường con, có những lớp còn thu khoảng 3,5 triệu một kỳ. Lớp nào ít nhất cũng không dưới 2 triệu mỗi kỳ.

Con thứ hai của tôi học lớp 3 trường tư (học phí 12 triệu một tháng), cũng phải đóng quỹ lớp 2 triệu một kỳ. Con út học mầm non cũng bị thu tiền quỹ phụ huynh khoảng 1,5 triệu mỗi kỳ. Trong khi đó, tôi thấy 80% quỹ này dành vào việc tri ân giáo viên các dịp, từ môn chính đến môn phụ, kể cả tổ bảo vệ, phòng y tế... Chi phí này chưa bao gồm quà riêng của từng gia đình học sinh tới các thầy, cô môn chính.

Giáo viên chủ nhiệm năm nào cũng phổ biến: "Cấm thu cào bằng, yêu cầu lớp ký, rồi ghi số liệu công khai để nộp về nhà trường". Nghe qua thì có vẻ là khoản thu tự nguyện, nhưng thực tế sau 'cánh gà' ai cũng như ai. Phụ huynh tự bàn nhau nộp đều tay 2,5 triệu mỗi học sinh cho đỡ bị đánh giá".

Đó là chia sẻ của độc giả Võ Hoàn Chỉnh trước thông tin "Nhiều trường học ở TP HCM cấm thu quỹ lớp". Cụ thể, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học, các trường THCS Nguyễn Du, Tô Ký, Nguyễn Hiền, THPT Nguyễn Hữu Thọ, Võ Thị Sáu... đề nghị không thu các loại quỹ do phụ huynh quản lý. Riêng THCS Nguyễn Văn Luông, đây là năm học thứ 8 liên tiếp trường cấm thu quỹ lớp.

Ủng hộ cấm thu quỹ lớp, bạn đọc Kiendangtrung chỉ ra những bất cập hiện tại: "Con tôi học lớp 3 của một trường tiểu học, ban phụ huynh vẫn thu của các cháu mỗi kỳ 1 triệu đồng, tổng cả năm là 2 triệu mỗi học sinh. Lớp con tôi có hơn 30 học sinh, tổng thu quỹ lớp là hơn 60 triệu mỗi năm. Không biết ban phụ huynh tiêu cái gì để hết chừng đó tiền. Khi phụ huynh yêu cầu kê khai minh bạch thì họ từ chối, bảo rằng 'sợ bị tung ảnh lên mạng'. Và ban phụ huynh đó cũng hoạt động trong nhiều năm từ lớp 1 mới vào trường".

Bày tỏ mong mỏi nhân rộng mô hình cấm thu quỹ lớp trên cả nước, độc giả Hoàng Anh nhấn mạnh: "Các trường cả nước nên học theo mô hình không thu quỹ lớp. Con tôi học mầm non trường công ở Quận 7, TP HCM. Họp phụ huynh năm nào trường cũng đưa bảng ý kiến thu đủ quỹ phụ huynh, kiểu như thỏa thuận của phụ huynh với nhà trường. Làm vậy thử hỏi có phụ huynh nào không đồng ý ký?

Chấp nhận cho con đi học, chúng tôi cũng buộc phải đồng ý các khoản thu theo kiểu đối phó của trường. Chính sách giảm học phí truyền thông rõ ràng, nhưng ở ngay trung tâm thành phố mà còn lạm thu quỹ lớp như vậy thì huống gì ở vùng sâu và xa. Yêu cầu rà soát lại các khoản quỹ lớp là một trong các điều kiện cho phát triển giáo dục nước nhà tương lai".

Trong khi đó, với quan điểm trái ngược, bạn đọc Vinabyte lại có cái nhìn khác về quỹ lớp: "Cái gì cũng có hai mặt. Nếu không có quỹ lớp thì các phong trào, hoạt động tập thể sẽ bị suy giảm. Đúng là tình trạng lạm thu đầu năm tại một số nơi khiến phụ huynh không vui. Nhưng nếu tất cả các khoản thu đều được công khai, minh bạch, trên tinh thần xây dựng, tất cả vì con em thì sẽ đem lại rất nhiều điều tích cực".

Đồng quan điểm, độc giả Vyhan phân tích: "Tôi là một giáo viên cấp THPT. Lớp tôi thu quỹ lớp 100.000 đồng một học sinh mỗi học kỳ. Nếu không thu tiền quỹ thì thử hỏi lấy tiền đâu để photo tài liệu và đề kiểm tra thường xuyên cho học sinh? Trong khi đó tài liệu học tập cần photo cho học sinh cấp ba rất nhiều. Thay vì các em phải mua sách bài tập với giá cao, giáo viên chúng tôi đã phải soạn bài tập tổng hợp từ nhiều nguồn cho học sinh. Không lẽ giáo viên chúng tôi phải tự bỏ tiền để trả hết sao? Rồi chưa kể các phong trào như làm đèn lồng, mua nước cho học sinh tham gia thi đấu thể thao, và nhiều khoản khác nữa... không có quỹ lớp thì tiền đâu để hoạt động?

Cho rằng quỹ lớp thu đúng, thu đủ tốt hơn cấm hẳn, bạn đọc Huongtranbt kết lại: "Tôi cũng là phụ huynh, nếu không có quỹ lớp, các hoạt động tập thể sẽ không thể tổ chức. Khi đó, các học sinh cũng không được hoạt động ngoại khóa, không học tập sẽ rất buồn chán. Theo tôi, phụ huynh cũng cần hỗ trợ thêm chứ trường lấy ngân sách đâu ra để chi tiêu? Điều quan trọng là các khoản thu chi cần phải được công khai, minh bạch, thu đủ, chi đúng là được".

Việt Thành tổng hợp