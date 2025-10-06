Tôi chịu thua căn nhà Hà Nội cứ mưa là ngập nhưng 'ngáo giá' 6 tỷ

Căn nhà diện tích 35 m2 trong ngõ nhỏ, mưa ngập tới nửa mét, nhưng chủ nhà vẫn hét giá lên tới 6 tỷ vì tiềm năng cho thuê cao.

Là một người đang tìm mua nhà ở Hà Nội, tôi đã dành nhiều tuần đi khảo sát các khu vực khác nhau, từ Triều Khúc đến Cầu Giấy, Hai Bà Trưng hay cả những khu trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm. Và điều khiến tôi bất ngờ, thậm chí choáng váng, chính là mức giá hiện tại hoàn toàn không phản ánh chất lượng sống thực tế. Với mức lương trung bình 40 triệu đồng một tháng, tôi vẫn cảm thấy bất lực trước thị trường bất động sản hiện nay.

Gần đây nhất, tôi tình cờ đọc được thông tin nhà đất Triều Khúc có giá trung bình 150-270 triệu đồng mỗi m2, thậm chí nhà mặt đường có thể kinh doanh còn lên tới 500 triệu đồng một m2, đắt hơn nhiều khu vực nội thành khác. Vấn đề là khu vực này vốn được người ta gọi vui là "vịnh Triều Khúc" vì cứ mưa là ngập, nước cao tới đầu gối. Nhiều đoạn ngập sâu tới 0,5-0,7 m, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Tôi từng xem một căn nhà 35 m2 trong ngõ nhỏ tại khu vực này, chủ nhà rao bán hơn 6 tỷ đồng. Hỏi người dân xung quanh, tôi biết tại đây cứ mưa là phải kê đồ đạc lên cao, bì bõm dắt con đi học cả km vì đường ngập sâu. Tôi tự hỏi: nếu sống ở đây, liệu mình có chịu nổi cảnh "canh nước ngập" mỗi khi mưa? Thế nhưng chẳng hiểu sao giá nhà vẫn leo cao liên tục? Có lẽ phần lớn là vì tiềm năng cho thuê chứ không phải tiện ích sinh hoạt.

Vấn đề không chỉ nằm ở Triều Khúc. Ở Cầu Giấy hay Hai Bà Trưng, bạn cũng phải chấp nhận chi trả nhiều hơn cho một căn nhà vì thị trường bị "thổi giá" vô lý. Tôi thử tính toán: với mức lương trung bình 20-30 triệu đồng một tháng, để mua một căn 50 m2 ở trung tâm, bạn phải dành toàn bộ thu nhập 15-20 năm, chưa kể chi phí sinh hoạt. Trong khi các khu vực vùng xa trung tâm hơn như Triều Khúc hay Yên Xá, giá cũng cao chót vót, nhưng chất lượng sống thấp, ngập lụt, giao thông kém. Thật khó lý giải giá trị thực của những căn nhà này.

Theo tôi, một trong những lý do khiến giá tăng phi lý là thiếu công cụ kiểm soát đầu cơ thông qua thuế. Ví dụ: người sở hữu nhiều nhà, hoặc nhà có giá vượt mức trung bình khu vực, sẽ phải trả thuế cao hơn, giảm bớt tình trạng gom giữ đất đẩy giá. Ngoài ra, thuế giao dịch thứ hai trở lên cũng có thể hạn chế mua bán đầu cơ, buộc thị trường căn hộ và đất nền phản ánh đúng nhu cầu thực.

Cá nhân tôi, sau nhiều tuần khảo sát, nhận ra rằng: thị trường bất động sản nội đô hiện nay đang vận hành theo logic vô lý, ưu tiên đầu cơ hơn chất lượng sống. Nhà không còn là nơi để sống mà trở thành món đầu tư. Nếu không có các chính sách thuế hợp lý, người mua nhà "thực sự để ở" sẽ bị thiệt thòi, phải trả giá cao cho một chất lượng sống thấp hoặc nhiều bất tiện hàng ngày.

Với tôi, nhà là nơi để sống, không phải nơi chịu cảnh "ngập triền miên, tắc đường" để rồi hối hận. Và có lẽ, nhiều người cũng nên tự hỏi: liệu giá nhà nội đô hiện nay phản ánh giá trị sống hay chỉ phản ánh lòng tham đầu cơ? Thuế bất động sản hợp lý có lẽ là một trong những giải pháp cần thiết để kéo thị trường trở về thực tế.

Cù Lần