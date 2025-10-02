Quyết định thế chấp nhà ở quê, mua đất Sài Gòn thay đổi cuộc đời tôi

34 tuổi, chưa có gì trong tay, nhưng tôi vẫn nhờ cha mẹ mang giấy tờ nhà ở quê thế chấp vay ngân hàng để mình mua đất Sài Gòn.

Câu chuyện của tác giả bài viết "Căn hộ 10 năm trước tôi chê 'giá ảo' giờ tăng gấp năm lần" là bài học cho những ai khi mua nhà để ở mà cứ do dự và chờ giá xuống. Trong cuốn sách "Dạy con làm giàu" cũng có nói: "Nhà có thể là tiêu sản, nhưng nó cũng có thể là tài sản". Nếu bạn mua lúc giá thấp, bán giá cao thì nó là tài sản. Nhưng nếu mua lúc giá cao và bán giá thấp thì đó là tiêu sản. Nếu mua để ở là tiêu sản, nhưng mua để kinh doanh, cho thuê mà giá cho thuê cao hơn lãi suất gửi ngân hàng và lúc bán giá cao hơn giá mua thì sẽ là tài sản.

Ở Việt Nam, nếu xác định mua nhà để ở thì tôi cho rằng khi đủ khả năng hãy mua ngay, không nên chờ giá xuống, vì rất hiếm xảy ra. Và nếu có giảm cũng rất nhỏ, trong khi bất động sản có thể tăng giá gấp nhiều lần khi có "sóng". Tất nhiên, nếu mua nhà mà phải đi vay quá nhiều, rồi còng lưng trả nợ thì cũng nên cân nhắc. Còn nếu vay trong khả năng trả nợ thì chẳng có lý do gì để chần chờ.

Tôi đã sống ở Sài Gòn từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20 và chứng kiến rất nhiều đợt "sốt" đất. Trong khi đó, rất hiếm khi giá nhà đất giảm giá, mà giảm cũng chỉ ở một số khu vực, dự án chứ không phải tất cả thị trường. Vì thấy như vậy nên cứ khi nào tôi thấy bản thân đủ khả năng là lại mua nhà, đất ngay, coi đó là tài sản để dành nên không quan tâm thị trường lên hay xuống.

>> Thu nhập 40 triệu nhưng tôi chỉ dám thuê nhà Sài Gòn 4 triệu

Năm 2006, lúc đó tôi 34 tuổi, chưa vợ, chưa con, chưa có gì trong tay, nhưng vì nghĩ đến tương lai nên tôi nhờ cha mẹ mang giấy tờ nhà ở quê thế chấp vay ngân hàng để tôi mua đất. Cũng may là năm đó thu nhập tốt nên tôi trả được một nửa tiền vay mua đất.

Đến năm 35 tuổi, tôi kết hôn và bàn với vợ rằng sang năm sẽ xây nhà. Nhưng suy tính mãi, tôi thấy nếu để sang năm sau cũng vẫn phải đi vay. Nếu vay làm nhà sớm thì tôi đỡ được tiền thuê nhà. Vì vậy tôi lại nhờ dì mang giấy tờ nhà đi thế chấp để vay giúp. Nhờ đó mà tôi làm được nhà. Khi tôi vừa làm nhà xong thì giá vật tư tăng gần như gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.

Tôi về nhà mới từ giữa năm 2007. Sau khi có nhà, chuyển từ đi thuê trọ sang căn nhà của riêng mình, mặc dù không quá rộng rãi, nhưng tôi cảm giác rất thoải mái, lúc nào cũng thấy nhà mình rộng thênh thang. Nói thật, đang từ người đi ở thuê, giờ có nhà của riêng mình thực sự cảm giác không thể diễn tả được bằng lời. Đến giờ, tôi vẫn luôn tin là mình đã có một quyết định đúng đắn.

Đen