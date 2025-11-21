Tính toán ngày văn phòng tối xe ôm kiếm 15 triệu của tôi

Nhiều người hỏi tôi: 'Thu nhập làm xe ôm công nghệ còn cao hơn lương văn phòng, sao không nghỉ làm mà chạy full-time cho khỏe?'.

Tôi là một nhân viên hành chính cho một công ty thương mại nhỏ ở TP HCM. Ở tuổi 32, lương mỗi tháng của tôi khoảng 7,5 triệu đồng, nếu tính thêm phụ cấp ăn trưa và xăng xe thì tổng thu nhập vào khoảng hơn 8 triệu. Đây không phải con số lý tưởng ở Sài Gòn, nhưng cũng là mức phổ biến của nghề hành chính.

Vấn đề là chi phí sinh hoạt ở Sài Gòn lại không mấy dễ chịu, nhất là với những người đã lập gia đình và đang nuôi con nhỏ như tôi: tiền trọ, ăn uống, học phí, mua sắm, xăng xe và các chi phí lặt vặt khác ngốn gần như hết lương của tôi - trụ cột kinh tế của cả gia đình. Mỗi tháng thu nhập từ công việc chính của tôi gần như "vào bao nhiêu ra bấy nhiêu".

Vì vậy, hai năm trước, tôi quyết định đăng ký làm tài xế công nghệ buổi tối để xoay xở thêm. Tôi bắt đầu chạy từ 18h đến 23h mỗi ngày. Thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ tôi chạy nguyên ngày. Trung bình, mỗi tối tôi nhận được 10 cuốc xe, trừ đi chi phí xăng xe và khấu hao, tính ra tôi cũng kiếm được khoảng 200.000 đồng. Nếu chạy đều một tháng tôi có thể kiếm thêm khoảng 6 triệu. Có tháng nhu cầu bắt xe tăng, thu nhập từ chạy xe của tôi có thể đạt gần 8 triệu, tức là cao hơn cả lương chính.

Nhiều người hỏi: "Thu nhập chạy xe còn cao hơn lương văn phòng, sao không nghỉ làm, chạy full-time cho khỏe?". Thành thật mà nói, tôi cũng từng suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi cân nhắc qua lại, tôi vẫn quyết định giữ công việc văn phòng vì ba lý do:

Thứ nhất, chạy xe công nghệ kiếm tiền nhanh nhưng thiếu ổn định. Thu nhập thay đổi liên tục tùy theo thời tiết, nhu cầu và chính sách của hãng. Có tháng mưa nhiều, tôi chạy ít, thu chỉ còn 4 triệu. Trong khi đó, lương chính của tôi tuy thấp nhưng đều đặn, đúng ngày đúng giờ là tiền về tài khoản. Với người lo từng chi phí mỗi tháng như tôi, sự ổn định đôi khi quan trọng hơn mức thu nhập cao ngắn hạn.

Thứ hai, tôi cần một nghề có tương lai lâu dài. Không ai chạy xe mãi được. Ở tuổi 32, tôi vẫn còn đủ sức chạy 40 km mỗi tối, nhưng 10–15 năm nữa thì khó nói. Công việc hành chính dù không nhanh giàu, nhưng cho tôi cơ hội trau dồi kỹ năng văn phòng, học thêm nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến nhỏ. Chạy xe giúp tôi kiếm sống, nhưng không cho tôi kinh nghiệm để làm gì khác khi lớn tuổi hơn.

Thứ ba, công việc văn phòng giữ cho tôi sự cân bằng tinh thần. Mỗi sáng đi làm, tôi được gặp đồng nghiệp, có môi trường giao tiếp, được tham gia những hoạt động nhỏ trong công ty. Buổi tối, tôi chạy xe chỉ là cách kiếm thêm, không tạo nhiều áp lực. Nếu nghỉ việc văn phòng để làm tài xế full-time, tôi nghĩ mình sẽ nhanh kiệt sức và cô đơn hơn.

Tôi không xem thường nghề chạy xe công nghệ vì nói gì thì nói, nó vẫn là chiếc phao kinh tế giúp tôi không bị ngộp giữa chi phí đắt đỏ ở Sài Gòn. Nhưng với tôi, công việc văn phòng mới là chiếc neo giúp tôi yên tâm về chặng đường lâu dài. Tôi vẫn duy trì cả hai công việc này vì chúng bổ sung cho nhau, và nhờ đó tôi mỗi tháng để được 2–3 triệu tiết kiệm – điều mà trước đây tôi không bao giờ làm được.

Tất nhiên, tôi không nói rằng lựa chọn của mình là tốt nhất bởi mỗi người sẽ có hoàn cảnh khác nhau và kết quả của mỗi lựa chọn cũng sẽ không giống nhau. Thực tế, tôi biết vài người chạy xe công nghệ, shipper toàn thời gian và có thu nhập còn cao hơn tôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, làm văn phòng ban ngày và chạy xe công nghệ buổi tối là cách tốt nhất để tôi vừa sống được hôm nay, vừa không đánh mất ngày mai.

Nhat Vu Dinh