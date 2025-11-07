'Chấp nhận làm xe ôm công nghệ kiếm 15 triệu còn hơn thất nghiệp'

'Làm tài xế công nghệ, nếu chăm chỉ một tháng thu nhập có thể tới 15-20 triệu, cao hơn nhiều so với dân văn phòng'.

"Nếu có lựa chọn tốt hơn tôi tin không mấy người muốn tiếp tục công việc xe ôm công nghệ ở các thành phố lớn. Nhận cuốc vào giờ cao điểm thì đúng là cực hình. Ngày nắng ngày mưa thất thường vẫn phải ra đường. May mắn thì gặp khách đàng hoàng lịch sự, không may gặp phải khách oái oăm thì đúng là chẳng muốn đi làm. Chạy xe suốt ngày ngoài đường cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nền tảng nước ngoài thi thoảng lại ra các chính sách bóp nghẹt thu nhập của cánh tài xế... Tất cả những thứ đó là rủi ro hiển hiện trước mắt cánh tài xế công nghệ.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ hội xin việc đúng chuyên môn dành cho sinh viên mới ra trường không hề dễ dàng, chưa kể thu nhập của dân văn phòng lại thấp. Thế nên, nhiều bạn chọn làm tài xế công nghệ, nếu chăm chỉ chạy thì một tháng thu nhập có thể tới 15-20 triệu, vẫn cao hơn nhiều so với dân văn phòng, đó cũng là điều dễ hiểu".

Đó là chia sẻ của độc giả As về lý do nhiều người trẻ có bằng cấp đại học nhưng chọn làm xe ôm công nghệ, shipper sau khi ra trường. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, các nền tảng xe ôm, giao đồ ăn tại Việt Nam đã quy tụ một đội ngũ tài xế khổng lồ, gồm cả lực lượng thời vụ và những người làm việc lâu dài, toàn thời gian. Một nghiên cứu gần đây cho thấy riêng số tài xế xe máy công nghệ tại TP HCM là khoảng 400.000 người. Trong đó, tỷ lệ lực lượng lao động trẻ tuổi, trình độ cao (đại học) ngày một gia tăng. Thế nhưng, họ lại đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như: mức thu nhập thấp, thiếu phúc lợi xã hội và các mối nguy hiểm rình rập...

Nói về thực trạng thất nghiệp sau khi ra trường - một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người chọn làm tài xế công nghệ, bạn đọc Anhjames phân tích: "Phần lớn các bạn trẻ thời nay, dù tốt nghiệp đại học loại giỏi, cũng gặp trở ngại khi đi xin việc làm. Với số tiền rất lớn đầu tư cho việc học nhưng khi ra trường đi làm bị các công ty trả lương không tương xứng, nhiều người phải đi làm không lương một thời gian dài, số người khác không thể tìm việc làm với mức lương kỳ vọng. Tất cả những điều đó tạo ra tâm lý chán nản ở người trẻ, khiến họ bỏ đi làm nghề xe ôm công nghệ hoặc shipper với mức lương khá hơn".

>> Tôi bỏ bằng đại học làm shipper vì lương 6 triệu sau 5 năm

Trong khi đó, là một người chạy xe công nghệ nhiều năm, độc giả Nguyễn Quang Trung lại chỉ ra những cơ hội của nghề này: "Tôi cũng đã và vẫn đang chạy xe công nghệ. Tôi cho rằng nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng và nghề lái xe cũng vậy. Ở đây, không phải tôi tự hào suông mà thực tế nghề này đã giúp tôi có cuộc sống khá hơn nhiều so với mặt bằng chung. Tôi nuôi được ba người con ăn học đàng hoàng.

Thế nên, tôi cho rằng, các bạn trẻ sau khi ra trường, nếu chưa tìm được công việc chuyên môn thích hợp, thì chạy xe công nghệ cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Ít nhất nó cũng giúp các bạn trang trải được chi phí cuộc sống hằng ngày. Có điều, đừng quá lê thuộc vào nó mà bỏ qua những cơ hội nghề nghiệp đúng chuyên ngành mình được đào tạo".

"Gần đây, tôi thấy có nhiều người chia sẻ những câu chuyện về việc vỡ mộng khi làm xe ôm công nghệ, shipper. Đúng là có nhiều rủi ro từ công việc này, nhưng thực tế, tôi thấy cũng một phần do bản thân các bạn không có đủ chí tiến thủ. Tôi thấy nhiều bạn trẻ chạy xe công nghệ biết cách sắp xếp thời gian khoa học để tiếp tục học hành, nghỉ ngơi, làm vừa sức mà vẫn có thể có cơ hội chuyển sang làm đúng ngành nghề mình được đào tạo.

Bản thân nghề tài xế công nghệ là một công việc tốt và có thu nhập khá cao. Đây cũng là một công việc ổn định, chứ không chỉ là nghề tạm. Nên nếu bạn cảm thấy hợp với bản thân thì cứ tiếp tục làm, không có vấn đề gì cả. Con đường thăng tiến với nghề này cũng không thiếu: chẳng hạn bạn có thể từng bước chuyển từ xe ôm công nghệ lên thành tài xế ôtô công nghệ, hoặc lên làm quản lý... Tôi biết nhiều tài xế xe công nghệ kiếm tận 30 triệu đồng một tháng. Vậy chẳng phải cũng đáng làm hay sao?", bạn đọc Song Long kết lại.

Lê Phạm tổng hợp