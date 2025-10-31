Kỹ sư xây dựng tháo chạy sau 4 năm chạy xe ôm công nghệ

'Sau mỗi buổi làm công trình, tôi lại lái xe cách xa khoảng một km, vào trong ngõ khuất, lôi trang phục, đồ nghề xe ôm công nghệ ra thay'.

"Tôi từng chạy xe ôm công nghệ 4 năm liền, từ 2017 đến 2021, nhưng chỉ coi nó là nghề phụ để kiếm thêm vì áp lực cơm, áo, gạo, tiền. Công việc chính của tôi là kỹ sư xây dựng. Mỗi buổi sáng, khi ra khỏi nhà, trong balo của tôi đã để sẵn hai cái mũi bảo hiểm, một áo khoác đồng phục của hãng xe công nghệ và một khăn trùm kín mặt để che nắng, tránh bụi.

Đồng nghiệp công ty và người thân của tôi hầu như không ai biết tôi làm thêm công việc này, ngoại trừ vợ tôi. Sau mỗi buổi làm công trình, tôi lại lái xe cách xa công trình mình đang làm khoảng 1 km, vào trong con ngõ khuất, rồi mới lôi trang phục, đồ nghề chạy xe công nghệ ra để thay, cố gắng tránh ánh mắt của những người quen. Tôi chỉ mong sao, trong tất cả các cuốc xe khách đặt, không vô tình có người quen nào của mình.

Tôi đọc đâu đó, thấy mọi người bảo 'nghề xe ôm công nghệ cũng là một công việc chính đáng, làm bằng mồ hôi, công sức của mình, thì có gì mà phải xấu hổ, giấu giếm?'. Thực ra, bản thân tôi cũng thấy vậy. Nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi có đủ tự tin để cho người khác biết một cách công khai về công việc mình đang làm.

Đồng lương chính của hai vợ chồng tôi trong giai đoạn đó hầu không đủ chi tiêu ở cái đất Hà Nội phồn hoa này. Thế nên, tôi buộc làm phải kiếm một công việc làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Kết thúc mỗi buổi chiều đi làm, dù rất nhớ con và biết vợ vẫn đang ở nhà đợi cơm, nhưng tôi vẫn không thể về nhà luôn được. Tôi cứ cố thêm vài cuốc xe, rồi chẳng mấy chốc đã qua 9-10 giờ tối.

Suốt 4 năm làm nghề này, tôi từng gặp qua đủ kiểu khách, từ xấu - tốt, giàu - nghèo, thậm chí cả nghiện ngập. Có những chuyến xe tôi chạy cố lúc gần khuya, đi vào chỗ tối trên những bờ đê, mà tôi sợ đến nín thở, chỉ mong đi thật nhanh để ra chỗ có ánh đèn điện. Và khi kết thúc mỗi chuyến xe như vậy, tôi lại thở phào, tự động viên mình rằng: "May quá, không sao cả". Nói vậy để thấy làm nghề này không hề dễ dàng. Bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm rình rập".

Đó là chia sẻ của độc giả Tranduchanh về những khóc khuất sau 4 năm chạy xe ôm công nghệ ở Hà Nội. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, các nền tảng xe ôm, giao đồ ăn tại Việt Nam đã quy tụ một đội ngũ tài xế khổng lồ, gồm cả lực lượng thời vụ và những người làm việc lâu dài, toàn thời gian. Một nghiên cứu gần đây cho thấy riêng số tài xế xe máy công nghệ tại TPHCM là khoảng 400.000 người. Trong đó, tỷ lệ lực lượng lao động trẻ tuổi, trình độ cao (đại học) ngày một gia tăng. Thế nhưng, họ lại đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như: mức thu nhập thấp, thiếu phúc lợi xã hội và các mối nguy hiểm rình rập...

Bạn đọc Dqht bình luận: "Tôi cũng từng nghĩ tranh thủ thời gian rảnh chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng rồi nó trở thành nghề chính của tôi lúc nào không hay. Cuối tháng bao nhiêu khoản phải chi tiêu mà tôi không biết nhìn đâu ra tiền? Lắm lúc đưa đón con đi học, con muốn mua cái này, cái kia, tôi toàn phải vẽ lý do để trốn tranh. Đôi khi, tôi thấy xấu hổ với hàng xóm, bạn bè, nên âm thầm chạy xe công nghệ gần một năm trời. Mưa cũng như nắng, tôi đều chạy xe vì nhiều đơn.

Có hôm, tôi được khách tip thêm 5-10 ngàn đồng mà vui âm ỉ. Nhưng rồi, tôi cũng quyết tâm dứt ra được để đi theo công việc đúng với chuyên ngành mình được đào tạo. Đến giờ, tôi vẫn luôn nhớ lại những tháng ngày rong ruổi trên từng cây số. Tôi khuyên các bạn trẻ có trình độ cao hãy cố gắng dứt ra khỏi công việc này, cố tìm kiếm một công việc đúng chuyên môn, có thu nhập ổn định hơn. Không nên bán sức khỏe, tuổi trẻ cho việc chạy xe công nghệ".

Đồng quan điểm, bạn đọc Phutungdaiquang nhấn mạnh: "Các bạn chỉ nên xem xe ôm công nghệ là một công việc tạm thời trong lúc chờ tìm được việc làm đúng chuyên môn, chứ cứ ôm riết lấy nó vì sẽ làm giảm chí tiến thủ của mình. hãy xem đó là cơ hội nghe ngóng xem chỗ nào đang cần người, rồi liên hệ để nắm thông tin. Tôi không có ý chê công việc chạy xe công nghệ, nhưng đó là việc phù hợp với những người lao động phổ thông. Còn các bạn mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc để học hành, có bằng cấp chuyên môn, mà lại chấp nhận chạy xe công nghệ thì quá là lãng phí".

Thừa nhận lựa chọn từ bỏ nghề xe ôm công nghệ là đúng đắn, độc giả Tranduchanh kết lại câu chuyện phía trên của mình: "Cuộc sống của gia đình tôi bây giờ, tuy so với mọi người thì không là gì cả, nhưng so với chính bản thân tôi trước đây đã ổn hơn rất nhiều rồi. Sau nhiều năm cố gắng làm việc, tích góp, tôi cũng đã mua được nhà ở Ninh Bình, sắm được xe hơi, và có thêm được một mảnh đất nhỏ ở Hà Nội. Tất nhiên, tôi cũng không còn phải chạy xe ôm công nghệ để kiếm đồng ra đồng vào như trước nữa.

Giờ đây, dù đang sinh sống và làm việc ở một thành phố khác, nhưng tôi vẫn theo dõi tin tức hằng ngày về Hà Nội - nơi mình từng sống, từng lặn lộn trên từng con ngõ để kiếm sống. Có lẽ lựa chọn bỏ phố về tỉnh năm 2021, không làm tài xế công nghệ nữa là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Chúc những người đang chạy xe công nghệ ở thành phố lớn sẽ sớm xác định được mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình. Tôi tin sẽ luôn có những lựa chọn tốt hơn cho mỗi người".

Thành Lê tổng hợp