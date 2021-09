Tôi cần 10 tỷ đồng để an tâm tài chính

Tôi đặt mục tiêu 20 năm làm việc sẽ có tài sản 10 tỷ gồm nhà ở, nhà cho thuê, tiết kiệm, tiền đại học cho con.

Tôi rất quan tâm đến vấn đề nghỉ hưu sớm và tự do tài chính. Rất mong các bạn chia sẻ về những gì bản thân đã làm được và những kế hoạch cần hoàn thành trong tương lai để đạt được tự do tài chính sớm.

Tôi xin kể về kế hoạch của tôi. Tôi là nữ, gia đình tôi sống ở thành phố và hiện tại đang ở nhà của bố mẹ. Công việc của tôi đơn thuần là làm công ăn lương, mức lương khá.

Sau hơn chục năm đi làm việc chính và cả làm thêm khi có cơ hội, vợ chồng tôi đã mua được một căn nhà và đang cho thuê. Khoản này vừa là chỗ bám víu tuổi già của chúng tôi. Nếu bị trọng bệnh hoặc tai nạn gì thì có thể bán đi để lấy tiền chữa bệnh, đồng thời cũng là nguồn thu nhập thụ động lâu dài cho chúng tôi.

Tôi đang trên đường hoàn thành nốt nhiệm vụ gần nhất là tích lũy một khoản để mua nhà. Tuy hiện giờ đang ở chung với bố mẹ nhưng chúng tôi cũng xác định nếu sau này không được thừa kế thì sẽ mua một ngôi nhà khác để ở. Sau khi hoàn thành nốt việc này chúng tôi sẽ đi vào giai đoạn tiết kiệm để nghỉ hưu.

Tôi dự tính cần một khoản tiền tích lũy để gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng chi tiêu cho gia đình. Ngoài ra, vì tôi muốn nghỉ việc sớm khi con chưa học xong đại học nên tôi cũng dành một khoản để lo học phí đại học cho con.

Khi tôi nghỉ việc thì sẽ làm tự do hoặc chỉ làm nội trợ. Gia đình tôi sẽ sinh hoạt bằng tiền lương của chồng (vì chồng vẫn đi làm đến tuổi nghỉ hưu) và các khoản tiết kiệm như tôi vừa nêu. Để có được phương án hoàn hảo cho tương lai là rất khó, trừ khi bạn có thật nhiều tiền. Với người chỉ muốn nghỉ ngơi sớm với số tiền vừa đủ thì sao?

Tôi muốn lên một kế hoạch vừa đủ như vậy để bản thân không phải cố gắng lê lết với chuỗi ngày đi làm công mệt mỏi như hiện tại nữa. Cho nên tôi chỉ tính tương đối như vậy. Có bạn sẽ hỏi nếu con cái có cơ hội đi du học cần bố mẹ hỗ trợ thì sao? Chẳng may một người trong gia đình bị bệnh hoặc tai nạn thì sao? Những câu giả sử như thế không phải là không có lý, nhưng nếu làm hết đáp án cho những khoản như vậy thì ước mơ hưu trí sớm lại càng trở nên quá xa vời.

Tóm lại tôi dự tính tổng tài sản của nhà tôi chỉ cần đạt đến 10 tỷ. Nhà để ở ba tỷ, nhà đầu tư thu nhập thụ động ba tỷ, tiết kiệm hai tỷ, quỹ đại học cho con và sửa chữa nhà cửa một tỷ. Tôi không tính xe cộ và vật dụng đã mua được trong nhà. Với số tiền đó, tôi có thể rời bỏ công việc hiện tại của mình để đi tìm tự do ở một trạng thái mới. Như vậy số năm tôi phải đi làm công chính thức cũng vào khoảng 20 năm.

Tôi không muốn bàn sâu về chữ "tự do tài chính". Tôi muốn mượn khái niệm đó để đẽo gọt lại cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Tôi không muốn lo lắng hay chịu cảnh thiếu thốn khi về già nhưng đồng thời cũng đạt được tự do trong tâm hồn, trong cuộc sống cá nhân của mình. Có thể dùng chữ "an tâm tài chính" sẽ hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của tôi hơn. Mong các bạn đóng góp và chia sẻ thêm.

Nguyễn Thùy Linh

