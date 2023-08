Tinh hoàn lệch có gây vô sinh?

Tôi sắp lấy vợ nhưng tự ti, lo lắng vì tinh hoàn bên phải to hơn bên trái. Tình trạng này có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, khả năng có con không? (Quý Long, Bình Dương)

Trả lời:

Tinh hoàn bên to bên nhỏ là hiện tượng tự nhiên, không ảnh hưởng đến khả năng sản xuất tinh trùng hay thụ tinh ở nam giới. Bộ phận này thường bất đối xứng với sự chênh lệch kích cỡ không đáng kể. Trên thực tế, phần lớn tinh hoàn bên phải có xu hướng to hơn bên còn lại.

Kích thước bộ phận này của nam giới khác nhau, phụ thuộc vào những yếu tố cá nhân như mã gene, di truyền... Ở nam giới Việt, tinh hoàn chiều dài trung bình 4-5,1 cm, rộng dao động khoảng 3 cm và dày 2-2,5 cm. Thể tích trung bình 12-30 ml. Chiều dài dưới 3,5 cm được xem là nhỏ.

Nếu kích thước hai bên tinh hoàn chênh lệch rõ rệt, một bên to bất thường, có thể kèm khối u, đau, sưng là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh. Nguyên nhân có thể do một bên phát triển ngoài bìu hay triệu chứng của các bệnh viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, tràn dịch, xoắn hoặc ung thư. Trường hợp teo lại so với bình thường khi anh đang ở độ tuổi sinh sản, có thể là dấu hiệu của giảm ham muốn, rối loạn cương, vô sinh nam...

Anh không cho biết rõ sự chênh lệch, nên tới cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa nam học hoặc sinh sản để được khám và chẩn đoán chính xác.

Tinh hoàn là tuyến sinh dục có hình bầu dục nằm bên trong bìu, vị trí trước vùng xương chậu và gần đùi, có chức năng sản xuất tinh trùng, tiết ra nội tiết tố testosterone cho nam giới. Vì không có cơ bắp và xương để che chở nên nó dễ bị va chạm, tổn thương.

Kích thước bộ phận này của trẻ sơ sinh khoảng một cm, bắt đầu phát triển từ 8 tuổi. Đến tuổi dậy thì, kích thước phát triển nhanh. Ước tính thời gian phát triển trung bình của tinh hoàn có thể tích lớn hơn 3 ml là 11,6 năm.

Bác sĩ Phạm Xuân Long,

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

