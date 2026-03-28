Tiểu máu có phải dấu hiệu ung thư bàng quang?

Tôi đi tiểu không đau buốt nhưng thỉnh thoảng có kèm máu. Đây có phải là dấu hiệu của ung thư bàng quang không? (Trọng Nghĩa, 52 tuổi, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Tiểu máu là tình trạng xuất hiện hồng cầu trong nước tiểu, được chia làm hai loại là tiểu máu đại thể (có thể nhìn thấy bằng mắt thường qua màu nước tiểu đỏ, hồng hoặc có cục máu đông) và tiểu máu vi thể (chỉ phát hiện được qua xét nghiệm nước tiểu). Trong đó, tiểu máu đại thể nhưng không kèm cảm giác đau buốt thường là một tín hiệu cảnh báo quan trọng, liên quan đến các bệnh lý ác tính đường tiết niệu, đặc biệt là ung thư bàng quang.

Phần lớn người bệnh ung thư bàng quang có triệu chứng đầu tiên là tiểu máu mà không đau. Tình trạng này thường xuất hiện đột ngột, có thể tự hết sau vài ngày khiến người bệnh chủ quan, lầm tưởng là bệnh đã khỏi. Thực tế, đây là giai đoạn khối u phát triển và gây tổn thương các mạch máu trên bề mặt niêm mạc bàng quang. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng khác như tiểu nhiều lần, tiểu lắt nhắt hoặc cảm giác buồn tiểu thường xuyên.

BS.CKI Phạm Cao Tháp giải đáp các thắc mắc về ung thư bàng quang cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với những biểu hiện trên, anh nên khám tại chuyên khoa Tiết niệu để tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp. Ung thư bàng quang nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, khi khối u còn khu trú ở lớp niêm mạc, có tỷ lệ điều trị thành công rất cao. Nếu để quá muộn, khối u xâm lấn sâu vào lớp cơ bàng quang, di căn sang các cơ quan lân cận hoặc theo đường máu, hạch bạch huyết đi khắp cơ thể. Khi đó, việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém chi phí và tiên lượng bình phục giảm đi đáng kể.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, để xác định chính xác bệnh, các bác sĩ sẽ phối hợp nhiều phương pháp chẩn đoán chuyên sâu như siêu âm hệ tiết niệu, xét nghiệm nước tiểu, nội soi bàng quang. Nếu thấy khối u có thể kết hợp sinh thiết để làm giải phẫu bệnh, chụp CT/MRI đánh giá mức độ xâm lấn của khối u đối với các tạng lân cận...

Tùy giai đoạn bệnh, bác sĩ có thể cắt đốt nội soi khối u qua đường niệu đạo (TURBT) kết hợp bơm hóa chất vào bàng quang khi giai đoạn còn sớm. Ở giai đoạn muộn hơn, người bệnh có thể cần phẫu thuật bằng robot cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ bàng quang, kết hợp hóa - xạ trị bổ sung.

Anh nên uống nhiều nước, hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại và không hút thuốc lá - yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến ung thư bàng quang.

BS.CKI Phạm Cao Tháp

Khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM