Mong muốn sau tranh cãi tiền điện tăng một triệu đồng

Nhiều người phàn nàn hóa đơn điện tăng cao bất thường dù tháng 8 thời tiết mát mẻ, gia đình không sử dụng nhiều điện.

"Tôi là một cán bộ hưu trí, cư trú tại khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chứng kiến tiền điện tháng rồi tăng cao tôi thấy nhiều điểm rất khó hiểu. Vẫn những thiết bị tiêu thụ năng lượng điện trong nhà như vậy, thế nhưng tiền điện tháng 6 của gia đình tôi tăng rất cao. Thế nên, đầu tháng rồi, tôi gọi cán bộ Chi nhánh điện địa phương vào kiểm tra đồng hồ, đường dây và đọc số điện cho nhà tôi theo từng tuần, để tôi ghi vào sổ theo dõi và đối chứng.

Hai tuần đầu tháng, tôi thấy chỉ số điện tiêu thụ bình thường. Do đó, tôi ước tính nửa cuối tháng, mức độ tiêu thụ điện cũng tương đương với nửa đầu tháng và không gọi cán bộ Chi nhánh điện vào đọc số nữa. Thế nhưng, vừa rồi, khi nhận được thông báo tiền điện cả tháng, tôi ngã ngửa khi thấy nửa cuối tháng điện tăng lên 100 số, tính ra tôi bị đội lên thêm khoảng 350.000 đồng. Cộng với mức tăng của tháng trước, tính ra tiền điện của gia đình tôi tăng thêm khoảng 1 triệu đồng".

Đó là chia sẻ của độc giả Tranvantinh về chuyện tiền điện tăng vọt. Thực tế, thời gian qua, nhiều hộ dân thắc mắc trong tháng 8 thời tiết mát mẻ, gia đình không sử dụng nhiều điện nhưng tiền điện vẫn tăng cao hơn so với những tháng cao điểm nắng nóng. Tuy nhiên, theo giải thích của đại diện ngành điện, nguyên nhân khiến hóa đơn điện tháng qua tăng có thể do thời tiết oi bức, nhiệt độ cao khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để làm mát, dẫn tới điện năng tiêu thụ tăng. Bên cạnh đó, mức giá điện theo bậc thang, đặc biệt ở các bậc cao, tăng rất mạnh so với bậc trước đó nên khi cộng tổng số tiền, người dân cảm thấy chênh lệch lớn.

Là người lắp thêm công tơ để đối chiếu số điện, bạn đọc Thanh Y lại không phát hiện sai lệch: "Tôi lắp hẳn hai cái công tơ điện. Một cái hiển thị trực tiếp số điện, một cái của công ty điện lực báo thông số qua app trên điện thoại. Thực tế, tôi thấy bao năm nay số điện vẫn đo chuẩn. Tháng này, nhà tôi dùng ít điều hòa hơn, nhưng số điện có cao hơn tháng trước. Nhưng khi so sánh số giữa công tơ tự lắp và số điện lực báo về vẫn tương đương. Thế nên không thể nói là công tơ đo sai lệch.

Tôi thấy nhiều người phàn nàn hóa đơn điện tăng cao bất thường nhưng rất ít người chủ động lắp thêm công tơ để theo dõi và so sánh. Lúc đó sai - đúng thế nào mới có thể có bằng chứng để phản ánh được. Chứ giờ cứ thấy tăng chứ không có bằng chứng nào thì rất khó để xử lý. Và một vấn đề nữa là tùy thời tiết, môi trường mỗi khu vực mà lượng điện tiêu thụ cũng khác nhau dù dùng thời gian như vậy. Cùng bật điều hòa 28 độ nhưng nơi ngoài trời 35 độ sẽ tiêu thụ điện khác với nơi chỉ 30 độ".

Trước nhiều thắc mắc, tranh cãi về hóa đơn tiền điện tăng cao thời gian qua, Bộ Chính trị đã có yêu cầu cơ cấu lại ngành điện để người dân được chọn đơn vị cung cấp. Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 yêu cầu phát triển thị trường năng lượng theo hướng tăng tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, đồng bộ với bảo đảm an ninh năng lượng. Nhà điều hành cần triển khai hiệu quả cơ chế mua bán trực tiếp, đồng thời tăng quyền lựa chọn đơn vị bán lẻ điện cho khách hàng.

Ủng hộ quan điểm này, độc giả Vongochuy nhận định: "Gần đây tôi cũng như nhiều người có nhiều thắc mắc về việc số điện tiêu thụ tăng vọt mà chưa nhận được giải thích thỏa đáng. Vì thế, tôi ủng hộ cho nhiều công ty độc lập sản xuất điện bán cho dân. Khi đó, người dân họ có thể tự bắt công tơ tại nhà để theo dõi số điện tiêu thụ có trùng với số điện tiêu thụ trên trụ của điện lực hay không?".

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc No Name bổ dung thêm: "Tôi ủng hộ chủ trương này. Vấn đề này đáng ra phải thực hiện từ lâu rồi mới đúng. Có cạnh tranh thì người dân mới được hưởng lợi. Đa dạng nhiều nhà cung cấp sẽ làm cho thị trường lành mạnh hơn, chất lượng tốt hơn, giá cả rẻ hơn".

Tuy nhiên, lo ngại về những vấn đề phát sinh, độc giả Nguyen Hoc đặt dấu hỏi: "Nhiều sự lựa chọn nhà cung cấp, rồi không lẽ một khu phố 3-4 đơn vị đi đường dây riêng như cáp viễn thông hay sao? Tôi chưa hiểu nhiều nhà cung cấp điện thì họ đi đường dây kiểu gì? Điện và nước khác các mặt hàng khác, nó không phải như dịch vụ Internet, viễn thông di động, gas hay các mặt hàng khác khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn. Thế nên cần có kế hoạch và hướng dẫn chi tiết từ cơ quan quản lý để tránh những bất cập phát sinh".

Hiện nay, EVN không còn độc quyền sản xuất nguồn điện nhưng vẫn là bên mua duy nhất trên thị trường bán buôn, độc quyền hệ thống truyền tải và bán lẻ điện. Điện đang được phân phối tới người dân và doanh nghiệp thông qua các công ty điện lực thuộc EVN. Khi thị trường điện cạnh tranh hoàn thiện, khâu bán lẻ điện - đơn vị cung cấp điện trực tiếp cho khách hàng cuối cùng - sẽ được tách bạch, tạo điều kiện để người dùng có quyền lựa chọn đơn vị bán lẻ phù hợp, thay vì chỉ mua từ EVN như hiện nay, theo Luật Điện lực 2024.

Lê Phạm tổng hợp