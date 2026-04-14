Tiêm meso botox thu nhỏ lỗ chân lông

TP HCMDa của chị Lam nhiều dầu, lỗ chân lông trên mặt giãn to, được bác sĩ tiêm meso botox kiểm soát và cải thiện bề mặt da.

Chị Lam, 27 tuổi, bị da bóng dầu, dùng nhiều phương pháp như xông hơi, đắp mặt nạ đất sét, chườm đá lạnh, sản phẩm chăm sóc da chứa AHA, BHA và retinoid không hiệu quả.

BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận lỗ chân lông giãn rộng tập trung chủ yếu ở vùng má của chị Lam. Đây là khu vực da tiết dầu nhiều và là biểu hiện thường gặp ở nhóm da dầu và da hỗn hợp thiên dầu. Trường hợp này, lỗ chân lông khó giảm rõ rệt và dễ tái phát sau điều trị nếu không kiểm soát được nguyên nhân.

Bác sĩ Linh chỉ định tiêm meso botox nhằm giảm tình trạng tiết dầu và hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông. Đây là kỹ thuật tiêm vi điểm botulinum toxin pha loãng vào lớp trung bì, tập trung tại các vùng có nhiều tuyến bã và cơ nông. Khác với tiêm botox truyền thống chủ yếu làm giãn cơ để xóa nếp nhăn, cơ chế của meso botox là làm giảm tín hiệu thần kinh đến tuyến bã, từ đó hạn chế lượng dầu tiết ra. Đồng thời, thuốc tác động nhẹ lên các sợi cơ nông quanh nang lông, góp phần giảm co kéo cơ học và thu nhỏ lỗ chân lông. Phương pháp này còn giúp cải thiện nếp nhăn nông và giúp da căng bóng.

Bác sĩ tiêm meso botox để thu nhỏ lỗ chân lông cho chị Lam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khoảng 2 tuần sau tiêm, da vùng má của chị Lam giảm tiết dầu rõ rệt, bề mặt da ít bóng nhờn hơn, lớp nền bám tốt hơn khi trang điểm. Lỗ chân lông se lại đáng kể, giúp tổng thể da đều màu và mịn hơn. Hiệu quả có thể duy trì khoảng 4-6 tháng, tùy cơ địa và cách chăm sóc da.

Lỗ chân lông to xuất phát từ nhiều yếu tố như cơ địa da dầu, tuổi tác, tình trạng lão hóa và thói quen chăm sóc da, nên khó cải thiện hoàn toàn. Theo bác sĩ Linh, nhiều phương pháp hiện nay, trong đó có tiêm meso botox, có thể thu nhỏ lỗ chân lông, kiểm soát dầu và cải thiện bề mặt da trong một khoảng thời gian nhất định. Meso botox phù hợp với những trường hợp da dầu, lỗ chân lông giãn rộng liên quan đến tăng tiết bã nhờn.

Người bệnh nên thực hiện tại các bệnh viện uy tín để được bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da khám, chỉ định và đảm bảo an toàn, hiệu quả. Để duy trì kết quả sau điều trị, cần chăm sóc da phù hợp, bao gồm làm sạch đúng cách, dưỡng ẩm đầy đủ và bảo vệ da trước các yếu tố môi trường như ánh nắng, bụi và ô nhiễm.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi