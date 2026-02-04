Tiêm huyết tương chữa rụng tóc

Hà NộiAnh Minh, 27 tuổi, rụng tóc nhiều ở trán và đỉnh đầu, được bác sĩ tiêm huyết tương giàu tiểu cầu vào vùng da đầu ngăn hói sớm.

BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, dùng máy Dermoscopy phóng đại cấu trúc da đầu và nang tóc nhiều lần, đánh giá mật độ tóc của anh Minh giảm so với độ tuổi, nhiều sợi tóc mảnh, nang tóc co nhỏ và hoạt động kém nhưng chưa teo hoàn toàn. Tình trạng đang ở giai đoạn rụng tóc sớm - thời điểm "vàng" để phục hồi tốt nếu điều trị đúng cách.

Bác sĩ Hồng chỉ định điều trị cho anh Minh bằng phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (Platelet Rich Plasma - PRP), tức sử dụng máu tự thân để hỗ trợ, phục hồi và kích thích hoạt động trở lại của nang tóc. PRP có tính an toàn cao, hạn chế nguy cơ kích ứng, dị ứng hay biến chứng, đặc biệt phù hợp với người trẻ bị rụng tóc giai đoạn sớm, khi nang tóc chưa bị teo hoàn toàn.

Bác sĩ lấy một lượng máu vừa đủ của anh Minh, sau đó xử lý bằng hệ thống ly tâm chuyên dụng để tách chiết phần huyết tương giàu tiểu cầu. Phần này chứa nồng độ cao các yếu tố tăng trưởng sinh học có vai trò kích thích tăng sinh tế bào, cung cấp oxy và dưỡng chất quanh nang tóc, thúc đẩy quá trình tái tạo mô, kích thích nang tóc suy yếu hoạt động lại. Nhờ đó, tóc giảm rụng, sợi tóc mới mọc dày và chắc hơn theo thời gian.

Bác sĩ tiêm trực tiếp PRP vào các vùng tóc thưa bằng kim nhỏ trong 45-60 phút, sau đó anh Minh không cần nghỉ dưỡng. Sau khoảng một tháng, anh giảm rụng tóc. Sau 3 buổi PRP theo phác đồ cá nhân hóa, tóc con mọc rõ ở vùng trán, đường ngôi thu hẹp dần, sợi tóc dày và cứng cáp hơn.

Anh Minh được lấy máu tách chiết phần huyết tương giàu tiểu cầu trị rụng tóc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hồng lưu ý PRP không mang lại hiệu quả tức thì mà cải thiện dần theo chu kỳ sinh trưởng tự nhiên của nang tóc. Thông thường, tóc giảm rụng sau 4-6 tuần, tóc mới mọc rõ hơn sau 2-3 tháng và tiếp tục phát triển trong các tháng tiếp theo. Hiệu quả duy trì tốt nếu chăm sóc da đầu đúng cách và điều trị nhắc lại theo chỉ định.

Theo bác sĩ Hồng, rụng tóc không chỉ gặp ở tuổi trung niên mà đang gia tăng rõ rệt ở nhóm người trẻ, đặc biệt độ tuổi 20-35. Tại khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, khoảng 52% trường hợp điều trị rụng tóc dưới 35 tuổi. Áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, thức khuya, rối loạn nhịp sinh học, thiếu vi chất và lạm dụng các sản phẩm tạo kiểu tóc là những nguyên nhân chính khiến nang tóc suy yếu sớm. Nhiều người thường cho rằng rụng tóc chỉ tạm thời, đến khi tóc thưa rõ, da đầu lộ nhiều mới đi khám, khó phục hồi.

Người trẻ bị rụng tóc nên đi khám sớm, xác định đúng nguyên nhân và can thiệp kịp thời bởi đáp ứng điều trị tốt hơn khi nang tóc chưa bị tổn thương vĩnh viễn. Các phương pháp hiện đại giúp phân biệt rụng tóc tạm thời, rụng tóc do nội tiết hay do các bệnh lý khác để bác sĩ xây dựng phác đồ cá nhân hóa.

Thanh Ba