Tiêm HA làm đầy hốc mắt trũng sâu

TP HCMChị Hải, 28 tuổi, bị trũng hốc mắt bẩm sinh và ngày càng nặng, được bác sĩ tiêm HA làm đầy cải thiện đường nét khuôn mặt.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận vùng dưới mắt của chị Hải thiếu thể tích mô mềm, da mỏng, lộ rõ hệ mạch máu bên dưới, kèm quầng thâm sẫm màu. Đây là các dấu hiệu cho thấy da lão hóa rõ, chủ yếu liên quan đến thói quen thức khuya và sinh hoạt không điều độ kéo dài. Chị Hải từng thử nhiều sản phẩm và các biện pháp chăm sóc da như chườm lạnh, xông ấm giúp quầng thâm nhạt màu hơn nhưng phần trũng sâu dưới mắt hầu như không thay đổi.

Theo bác sĩ Trang, đây là tình trạng thường gặp ở người trẻ, nhất là cuối năm công việc cường độ cao, nhịp sinh học thường xuyên đảo lộn. Với trường hợp này, chăm sóc da thông thường chỉ cải thiện sắc tố và bề mặt da, không thể khắc phục phần trũng do thiếu hụt thể tích mô mềm ở vùng hốc mắt.

Bác sĩ Trang tiêm HA làm đầy trũng mắt cho chị Hải. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang chỉ định tiêm HA (axit hyaluronic) vùng hốc mắt cho chị Hải nhằm bù lại phần thể tích bị thiếu, làm đầy đặn và cân đối hơn. Ngoài tác dụng lấp đầy phần lõm, HA còn hỗ trợ cải thiện quầng thâm nhờ giảm hiện tượng đổ bóng, giảm nếp nhăn và mịn da. Sau tiêm, vùng hốc mắt của chị Hải đầy đặn hơn, tươi tắn, quầng thâm giảm rõ.

Để cải thiện vùng trũng hay quầng thâm mắt cần tìm hiểu rõ nguyên nhân do bẩm sinh hay lối sống, di truyền, lão hóa... Có thể giảm quầng thâm bằng nhiều phương pháp như chăm sóc da chuyên sâu, tiêm mesotherapy hoạt chất phù hợp hoặc laser. Nếu trũng hốc mắt sâu do thiếu thể tích mô, các phương pháp như tiêm chất làm đầy là giải pháp phù hợp nhất.

Vùng mắt là khu vực nhạy cảm, người muốn cải thiện nên khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da được bác sĩ lên phác đồ điều trị phù hợp để mang lại hiệu quả lâu dài.

Minh Hương

* Tên nhân vật đã được thay đổi