Tiêm filler căn chỉnh mặt có làm da chảy xệ không?

Tôi 32 tuổi, má hóp nhiều nên đang dự tính tiêm filler để gương mặt đầy đặn hơn. Sau một thời gian tiêm filler, da có bị chảy xệ không? (Minh Ngọc, Hà Nội)

Trả lời:

Tiêm filler căn chỉnh mặt là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật, sử dụng chất làm đầy dạng gel tiêm vào dưới da để làm đầy các vùng bị hóp, thiếu thể tích, tạo hình cằm V-line, định hình lại các vùng trên mặt như thái dương, trán, môi.

Má hóp thường xảy ra khi mô mỡ dưới da suy giảm, cấu trúc nâng đỡ bị thiếu hụt hoặc lão hóa khiến khuôn mặt trông hốc hác và già hơn. Tiêm filler là lựa chọn phù hợp trong trường hợp này vì chất làm đầy giúp bù lại thể tích đã mất, tạo độ đầy tự nhiên và cải thiện độ cong của gương mặt.

Bác sĩ đang tiêm filler căn chỉnh lại khuôn mặt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi được tiêm đúng lớp mô và đúng lượng, filler không chỉ giúp gương mặt hài hòa, trẻ trung hơn mà còn hỗ trợ nâng đỡ các vùng mô lân cận, hạn chế tình trạng trũng sâu tiến triển. Các chất làm đầy chứa axit hyaluronic còn hỗ trợ kích thích sản sinh collagen, giúp bề mặt da căng mịn hơn theo thời gian.

Tuy nhiên, nguy cơ chảy xệ có thể xảy ra nếu sử dụng filler kém chất lượng, tiêm sai lớp mô hoặc tiêm quá nhiều thể tích, đặc biệt khi một số cơ sở tư vấn tiêm lượng lớn trong một lần để "tạo hình nhanh". Lượng chất làm đầy dư thừa có thể khiến mô mặt tăng áp lực về khối lượng, mất cấu trúc nâng đỡ tự nhiên. Do đó, ngoài việc lựa chọn filler đạt chuẩn, bác sĩ có chuyên môn và liều lượng phù hợp là yếu tố quyết định để đảm bảo an toàn và hạn chế xệ mặt.

Để hạn chế nguy cơ chảy xệ sau tiêm filler, bạn nên lựa chọn cơ sở uy tín và bác sĩ có chuyên môn về giải phẫu vùng mặt để đảm bảo kỹ thuật tiêm đúng lớp mô và đúng chỉ định. Filler sử dụng phải là sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép và phù hợp với từng vị trí tiêm nhằm đảm bảo độ ổn định và giảm nguy cơ phản ứng viêm. Tiêm liều lượng hợp lý nhằm tránh đưa quá nhiều chất làm đầy khiến mô bị quá tải, lâu dài có thể gây cảm giác nặng và chùng nhão.

Sau tiêm, bạn vẫn cần tuân thủ hướng dẫn chăm sóc của bác sĩ, hạn chế xoa bóp, tác động lực mạnh hoặc xông hơi trong vài ngày đầu để filler ổn định tốt và tối ưu hiệu quả thẩm mỹ.

BS.CKI Bế Thu Thủy

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội