Tiêm botox trị mồ hôi nách

TP HCMÁnh, 17 tuổi, ra nhiều mồ hôi vùng nách, sau điều trị bằng cách tiêm botox tình trạng giảm hẳn.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy, Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết Ánh có lượng mồ hôi nhiều bất thường ngay cả khi không vận động hoặc ở trong môi trường mát mẻ. Vùng da dưới cánh tay bệnh nhân thường xuyên ẩm ướt gây khó chịu, dễ sinh mùi. Đây là biểu hiện của tình trạng tăng tiết mồ hôi khu trú - rối loạn chức năng hệ thần kinh giao cảm, thường khởi phát từ tuổi dậy thì và kéo dài dai dẳng nếu không được can thiệp đúng cách.

Mùi cơ thể, đặc biệt là mùi hôi vùng nách, ở trẻ dậy thì là hiện tượng sinh lý bình thường, liên quan đến sự thay đổi nội tiết và hoạt động mạnh hơn của tuyến mồ hôi. Tình trạng này thường bắt đầu xuất hiện ở bé gái khoảng 8-13 tuổi, bé trai 9-14 tuổi.

Bác sĩ tiêm botox trị tăng tiết mồ hôi nách cho Ánh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Ánh ở tuổi vị thành niên và tăng tiết mồ hôi nặng, bác sĩ Duy tư vấn các phương pháp điều trị gồm can thiệp ít xâm lấn là tiêm botulinum toxin (botox) hoặc phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm. Ánh chọn tiêm botox có gây tê tại chỗ, quá trình tiêm chỉ 20-30 phút. Hoạt chất botox sẽ ức chế tạm thời tín hiệu giữa dây thần kinh và tuyến mồ hôi giúp giảm tiết mồ hôi tại vùng điều trị. Tác dụng thường xuất hiện sau vài ngày và kéo dài trung bình 4-5 tháng.

Hai tuần sau tiêm, tình trạng tăng tiết mồ hôi của Ánh giảm hẳn. Để duy trì hiệu quả lâu dài, người bệnh nên tiêm nhắc định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Botox cũng có thể tiêm giảm mồ hôi bàn chân, bàn tay. Cần giữ vùng tiêm khô thoáng ít nhất 24 giờ sau tiêm, tránh tập luyện nặng hoặc hoạt động gây đổ mồ hôi nhiều. Trong 1-2 ngày đầu không nên xoa bóp, sử dụng lăn khử mùi hay bất kỳ sản phẩm nào tại vùng điều trị. Mặc áo rộng rãi, thoáng mát để hạn chế cọ xát. Một số phản ứng nhẹ như châm chích hoặc bầm tím nhỏ có thể xảy ra nhưng thường tự biến mất sau vài ngày.

Bác sĩ Duy cho biết ở một số trẻ, nếu mồ hôi tiết ra ít dần và lượng vi khuẩn trên da giảm đi thì mùi hôi có thể tự hết trong quá trình trưởng thành. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng tự khỏi. Nhiều trẻ bị hôi nách kéo dài nên đến chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để khám và điều trị phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi