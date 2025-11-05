Tiêm botox trị hở lợi hiệu quả bao lâu?

Tôi tiêm botox điều trị hở lợi, sau một tháng tình trạng không cải thiện. Botox tác dụng trong bao lâu và làm sao để kéo dài hiệu quả? (Minh Hy, 25 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Hiệu quả của botulinum toxin (botox) trong điều trị cười hở lợi thường khoảng 3-6 tháng, tùy cơ địa và mức độ hoạt động của nhóm cơ nâng môi trên. Sau thời gian này, tác dụng của thuốc giảm dần, cơ hoạt động trở lại bình thường khiến tình trạng cười hở lợi có thể xuất hiện trở lại.

Thông thường tiêm botox đúng vị trí và liều lượng phù hợp, hiệu quả sẽ rõ sau khoảng 1-2 tuần và duy trì ổn định trong vài tháng. Trường hợp của bạn botox tan nhanh và tình trạng gần như cũ, nguyên nhân có thể do liều tiêm chưa đủ hoặc tiêm sai vị trí nhóm cơ nâng môi trên, botox không đảm bảo chất lượng hoặc bảo quản không đúng cách. Cơ địa đáp ứng kém, cơ vùng môi hoạt động mạnh cũng có thể khiến thuốc mất tác dụng sớm hơn bình thường.

Tiêm botox điều trị tình trạng cười hở lợi. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để duy trì hiệu quả tiêm botox lâu dài, bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ thực hiện tiêm nhằm đảm bảo kỹ thuật tiêm chính xác và sử dụng botox chính hãng. Bạn nên tiêm định kỳ mỗi 4-6 tháng theo hướng dẫn của bác sĩ để cơ vùng môi yếu dần và hiệu quả duy trì lâu dài. Trong vài ngày đầu sau tiêm, bạn cần hạn chế các hoạt động mạnh vùng miệng như cười quá lớn, nói nhiều hoặc nhai đồ ăn cứng giúp botox phát huy tác dụng tối ưu.

Nếu nguyên nhân cười hở lợi do cấu trúc xương hàm, nướu phì đại hoặc răng ngắn thì chỉ tiêm botox không hiệu quả. Bạn nên đến bệnh viện để được bác sĩ khám và tư vấn phương pháp phù hợp nhất.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7