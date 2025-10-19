Tiêm botox lâu dài có gây hại không?

Tôi 28 tuổi, đã tiêm botox thon gọn hàm 6 lần trong hai năm qua. Gần đây, tôi thấy cơ hàm hơi yếu, không biết tiêm lâu dài có ảnh hưởng gì đến cơ mặt hay việc nhai không? (Vân Anh, An Giang)

Trả lời:

Tiêm botox là phương pháp làm đẹp phổ biến. Botox (Botulinum toxin-A) là chất do vi khuẩn Clostridium botulinum tiết ra, có tác dụng ức chế co cơ, làm cơ vùng tiêm thư giãn, từ đó làm mờ nếp nhăn động. Botox còn được ứng dụng để thon gọn hàm, nâng cung chân mày, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm tiết nhờn và hỗ trợ kiểm soát mồ hôi, ngăn mùi cơ thể hiệu quả.

Tiêm botox nhiều lần không có hại, có thể lặp lại nhiều lần, mỗi lần cách nhau 3-6 tháng tùy đáp ứng của mỗi người. Tiêm botox cần thực hiện tại cơ sở uy tín, sử dụng loại chất lượng và bác sĩ có tay nghề giúp làm đẹp đảm bảo hiệu quả và hạn chế biến chứng.

Bác sĩ làm sạch và chăm sóc da cơ bản cho một phụ nữ trước khi tiêm botox. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau tiêm, một số tác dụng phụ có thể xảy ra như dị ứng gây mẩn đỏ, ngứa, sưng nề hoặc khó thở, nhức đầu nhẹ kéo dài 1-3 ngày, sưng hoặc bầm da. Vùng tiêm không được chăm sóc sạch sẽ có thể dẫn đến nhiễm trùng. Tiêm sai vị trí hoặc quá liều gây mất đối xứng khuôn mặt tạm thời hay các biến chứng quanh mắt như song thị, sụp mí, khô mắt; khó phát âm, chảy nước dãi khi tiêm quanh miệng hoặc gương mặt đơ cứng nếu tiêm quá nhiều, ảnh hưởng biểu cảm tự nhiên.

Trường hợp ít gặp, độc tố có thể lan toàn thân, gây các phản ứng giống ngộ độc hoặc phản vệ, thường xuất hiện nhiều hơn ở các chỉ định điều trị bệnh lý. Nhìn chung, tiêm botox thẩm mỹ sẽ an toàn nếu được thực hiện đúng kỹ thuật, liều lượng hợp lý và chăm sóc sau tiêm đầy đủ.

Để đảm bảo hiệu quả sau tiêm botox và hạn chế các biến chứng và tác dụng phụ, bạn lưu ý một số điểm như giữ tư thế thẳng (đứng hoặc ngồi) trong vài giờ đầu, vận động cơ mặt nhẹ nhàng (như mím môi, cau mày, nhướn mày) trong 2 giờ đầu để botox phát huy tác dụng, rửa mặt cẩn thận bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, tránh chà xát, massage hoặc xông hơi trong 3 ngày đầu, hạn chế vận động mạnh, làm việc nặng trong 1-2 ngày đầu. Bạn không nên dùng thuốc chống đông, aspirin hay các thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) trong 24 giờ sau tiêm; tránh rượu, bia, thuốc lá, caffeine và các chất kích thích khác. Không thực hiện các phương pháp thẩm mỹ sinh nhiệt cao hoặc xâm lấn trong 1-2 tuần đầu để kết quả an toàn và tối ưu.

BSCKI Nguyễn Thị Việt Hà

Khoa Da liễu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội