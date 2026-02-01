Giảng viên như tôi thưởng Tết 3,5 triệu đồng

Với những giảng viên có thưởng Tết cố định ở mức 3,5 triệu đồng, tiền thưởng Nghị định 73 trở thành nguồn khích lệ rất lớn.

Những ngày giáp Tết, trong khi nhiều viên chức, giáo viên, giảng viên ở các địa phương vẫn thấp thỏm dõi theo tài khoản ngân hàng, chờ đợi tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, thì tôi bất ngờ nhận được tin nhắn báo tiền chuyển khoản đã đến tài khoản của mình. Chỉ những ai từng trải qua cái Tết trăn trở "liệu có thưởng hay không?" mới hiểu, sự chờ đợi ấy mang theo không ít lo toan: tiền sắm sửa cho gia đình, chi phí học hành của con cái, những khoản hiếu hỷ cuối năm...

Người ta vẫn hay nói, đôi khi nửa đùa nửa thật: "Viên chức thì cần gì thưởng cao". Nhưng chỉ những ai trực tiếp đi làm, gắn bó với công việc bằng trách nhiệm và kỷ luật mỗi ngày mới hiểu, tiền thưởng chưa bao giờ chỉ đơn thuần là tiền. Đó là sự ghi nhận cho nỗ lực suốt cả một năm và càng có ý nghĩa hơn khi sự ghi nhận ấy đến đúng lúc, không muộn màng, không hứa hẹn. Với người lao động, nhất là trong khu vực công, được nhìn thấy công sức của mình được phản ánh bằng một con số cụ thể, rõ ràng, là một cảm giác rất thật và rất đáng trân trọng.

Mấy năm nay trở lại đây, khoản tiền thưởng Tết theo Quy chế chi tiêu nội bộ ở trường tôi ở mức 3,5 triệu đồng đã trở thành một con số quen thuộc. Không phải là nhiều, nhưng là sự động viên đều đặn, đủ để người lao động cảm thấy được quan tâm mỗi dịp năm hết Tết đến. Năm nay, năm thứ hai có thêm tiền thưởng theo Nghị định 73. Hai khoản đó cộng lại, với không ít gia đình, thực sự là một nguồn khích lệ đáng kể.

Nhờ khoản tiền thưởng đến sớm, Tết năm nay với nhiều gia đình đồng nghiệp của tôi trở nên dễ thở hơn. Người lao động có thể chủ động hơn trong chi tiêu, bớt những toan tính, đắn đo vốn rất quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Quan trọng hơn cả, họ cảm nhận rõ một điều tưởng chừng đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng có: mình được tôn trọng, được ghi nhận, và được đối xử công bằng. Khi sự ghi nhận được thể hiện bằng hành động cụ thể, cảm giác an tâm và gắn bó cũng đến một cách tự nhiên.

Thực tế, trong bức tranh chung còn nhiều gam màu trầm khi chính sách tiền thưởng theo Nghị định 73 ở không ít nơi vẫn chậm trễ, thì việc một đơn vị thực hiện được đầy đủ, sớm và nghiêm túc là một tín hiệu tích cực đáng được nhìn nhận một cách công bằng. Không phải để khen ngợi hình thức, mà để thấy rằng chính sách, nếu được tổ chức thực hiện đúng tinh thần, hoàn toàn có thể đi vào cuộc sống.

Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai nghiêm túc, đúng tinh thần và kịp thời, để người lao động không phải chờ đợi, không phải hoài nghi, và không phải tự hỏi liệu sự cố gắng của mình có được nhìn thấy hay không?

Vũ Thị Minh Huyền