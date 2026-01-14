'Thưởng Tết chỉ 10 triệu đồng dù tôi kỳ vọng ba tháng lương'

Công ty có lãi, không phải cắt giảm nhân sự, tôi làm việc cật lực cả năm, thường xuyên OT, nhận việc khó...

Tôi bước vào tháng cuối năm với một kỳ vọng về việc sẽ được thưởng Tết ba tháng lương. Với mức lương 12 triệu đồng một tháng, tôi tin rằng đây không phải con số quá lớn, nhất là khi suốt một năm qua, tôi làm việc gần như không có khoảng nghỉ. Tôi làm thêm giờ thường xuyên, nhận việc khó khi người khác từ chối, và hiếm khi để công việc tồn đọng sang ngày hôm sau. Trong các buổi đánh giá nội bộ, tôi nhiều lần được nhắc đến như một nhân sự "có trách nhiệm".

Thê nhưng, khi email thông báo thưởng Tết được gửi riêng đến từng cá nhân, con số hiện ra khiến tôi khựng lại: tất cả những gì tôi nhận được là khoản thưởng một tháng lương, trừ thuế đi cũng chỉ còn hơn 10 triệu. Không có bảng tiêu chí, không có giải thích kèm theo, chỉ một thông báo ngắn gọn xác nhận mức thưởng cá nhân.

Tôi ngồi nhìn màn hình vài phút, cảm giác đầu tiên không phải là tức giận, mà là hụt hẫng. Sự chênh lệch so với kỳ vọng không chỉ là tiền, mà là cảm giác những nỗ lực suốt một năm của mình đã được công ty quy đổi về một con số tối thiểu. Nếu đây là mức thưởng áp dụng chung cho toàn công ty, có lẽ tôi sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng khi thưởng được thông báo theo từng cá nhân, tôi buộc phải tự đặt câu hỏi: Vậy sự khác biệt trong nỗ lực nằm ở đâu? Tôi đã làm chưa đủ tốt, hay cố gắng thêm cũng không tạo ra khác biệt rõ ràng?

Tôi không cho rằng doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thưởng cao. Về mặt pháp lý, thưởng Tết không phải là điều bắt buộc. Nhưng về mặt tâm lý, nó đã trở thành một cột mốc quan trọng với người lao động. Với mức lương 12 triệu đồng, tiền thưởng Tết không chỉ để tôi chi tiêu ngày Tết, mà còn để trang trải các khoản dồn lại suốt năm, gửi về quê, hoặc đơn giản là để cảm thấy mình "không làm việc uổng công".

Công ty tôi không thua lỗ. Báo cáo nội bộ cho thấy lợi nhuận của công ty vẫn tăng trưởng ở mức một chữ số, tương đương khoảng 5 %. Không có cắt giảm nhân sự, không đóng băng lương. Vậy cớ sao mức thưởng Tết của tôi vẫn y chang năm ngoái, chẳng có sự thay đổi nào?

Nếu thưởng Tết là lời cảm ơn của công ty, lẽ ra họ nên nói rõ đó rằng khoản thưởng chỉ mang tính động viên, không phản ánh đầy đủ hiệu quả cá nhân. Khi đó, tôi có thể điều chỉnh kỳ vọng và không tự đặt mình vào thế so sánh. Nhưng nếu thưởng Tết được xem là phần chia sẻ thành quả, thì sự minh bạch là điều cần thiết. Minh bạch để người làm việc biết mình đang ở đâu, cần cố gắng thêm hay đã chạm trần. Minh bạch để những nỗ lực vượt mức không bị hòa tan vào mặt bằng chung.

Thưởng Tết, suy cho cùng, không chỉ là tiền. Nó là thông điệp cuối cùng của doanh nghiệp sau một năm làm việc. Và thông điệp tôi nhận được từ phong bì thưởng Tết năm nay là: nỗ lực cá nhân của mình, ít nhất trong trường hợp này, không đủ làm động lực để tôi tiếp tục cố gắng.

