Tôi nói 'thưởng Tết 10 triệu' để bớt cảm giác thất bại

Nếu thưởng Tết năm nay cao hơn năm ngoái thì không sao, nhưng chỉ cần thấp hơn một chút, tôi lập tức bị xem là thất bại.

Tôi là một người đi làm xa, có gia đình riêng và con đang tuổi đi học. Năm ngoái, công việc của tôi khá thuận lợi. Sau một năm nỗ lực, công ty thưởng Tết cho tôi 50 triệu - một khoản tiền mà tôi coi là thành quả xứng đáng, nhưng cũng chỉ vừa đủ để trang trải nhiều dự định: trả nợ, tiết kiệm cho con, biếu bố mẹ hai bên và lo chi tiêu dịp đầu năm.

Trước đây, mỗi lần về quê ăn Tết, tôi thường rất thật thà với họ hàng. Ai hỏi "năm nay thưởng Tết bao nhiêu?", tôi đều nói đúng bấy nhiêu. Và cũng từ đó, tôi bắt đầu quen với một cuộc so sánh ngầm mỗi Tết. Nếu thưởng năm nay cao hơn năm ngoái thì không sao, nhưng chỉ cần thấp hơn một chút, những câu nói ra nói vào lại xuất hiện: "Sao năm nay thưởng kém thế?", "công việc có vấn đề à?", "làm ăn vậy là đi xuống rồi"...

Không ai gọi thẳng đó là thất bại, nhưng cách họ nhìn và nói đủ khiến tôi thấy mình như vừa thua. Trong mắt nhiều người, thưởng Tết không chỉ là khoản tiền, mà là thước đo thành công. Tăng là giỏi, giảm là dở. Không ai hỏi tôi có khỏe không, công việc có áp lực không, hay gia đình tôi đang cần gì? Người ta chỉ quan tâm: con số năm nay so với năm trước ra sao?

Áp lực ấy theo tôi suốt nhiều cái Tết. Có năm thưởng của tôi thấp hơn do công ty khó khăn. Tôi về quê trong tâm thế nặng nề, luôn chuẩn bị sẵn lời giải thích mõi khi bị họ hàng hỏi han. Tôi thậm chí còn phải tiêu nhiều hơn mức chi dự tính của mình, chỉ để không bị người khác đánh giá. Tôi nhận ra, chính việc công khai con số thưởng tết đã đẩy mình vào vòng so sánh không hồi kết.

Ba năm nay, tôi chọn cách khác. Lần nào về ăn Tết tôi cũng nói chỉ nói "thưởng Tết 10 triệu" dù thực tế cao hơn nhiều, để không khiến ai kỳ vọng, hay so sánh trước sau. Kết quả là không còn những câu hỏi xoáy sâu, không còn ánh nhìn dò xét. Không ai đem năm nay ra so với năm trước, càng không ai kết luận tôi "đi lên" hay "đi xuống".

Có người nói tôi "khôn", có người bảo "cứ sống thật sao phải giấu?". Nhưng với tôi, đó là lựa chọn giữ sự bình yên cho gia đình mình. Thu nhập, thưởng Tết hay mức sống là chuyện riêng. Nó không phải thước đo để tôi được tôn trọng hơn, cũng không nên trở thành lý do để người khác đặt gánh nặng lên vai tôi.

Tôi không phủ nhận niềm vui khi làm ra tiền, càng không coi thường giá trị của sự cố gắng. Nhưng khoe khoang hay "lên mặt" với họ hàng không làm tôi hạnh phúc hơn. Trái lại, nó dễ kéo theo những ràng buộc mà đôi khi chính mình không lường hết.

Tết, với tôi bây giờ, chỉ cần đủ ấm, đủ yên. Thưởng 50 triệu hay 10 triệu, cuối cùng cũng chỉ là con số. Quan trọng hơn là tôi được về quê với tâm thế nhẹ nhàng, không phải gồng mình giữ hình ảnh, không phải sống vì ánh nhìn của người khác. Và như thế, tôi thấy mình thực sự được nghỉ ngơi sau một năm dài.

Kai