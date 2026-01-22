Thưởng Tết đủ mua ôtô nhưng cả nhà tôi không ai biết

Tiền thưởng trong suốt 10 năm qua đủ để tôi mua được một chiếc ôtô cũ, nhưng trong mắt người nhà và họ hàng, chỉ có gạo và dầu ăn.

Suốt gần 10 năm qua, trong mắt người nhà và họ hàng, tôi là người "không có thưởng Tết". Trước đây, mỗi lần về quê ăn Tết, tôi hay được hỏi mấy câu quen thuộc lặp đi lặp lại như: "Năm nay có thưởng không?", "thưởng Tết được bao nhiêu?". Và năm nào tôi cũng trả lời theo cùng một cách: cười trừ, lảng sang chuyện khác, hoặc nói đùa rằng "công ty thưởng vài cân gạo với chai dầu ăn là may lắm rồi". Lâu dần, mọi người ở nhà tin thật, và tôi cũng không thấy cần phải đính chính, giải thích nhiều.

Tôi chưa bao giờ xem thưởng Tết là điều cần phải công khai. Đó là thu nhập cá nhân, gắn với công việc và nỗ lực của riêng tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo hay giải thích với người ngoài, trừ những người trực tiếp liên quan như vợ con. Tôi cũng không có nhu cầu khoe khoang, bởi tôi hiểu càng nói ra, càng dễ bị đặt lên bàn cân so sánh, và sự nhẹ nhõm ngày Tết sẽ nhanh chóng biến mất.

Thực tế, nếu cộng dồn tiền thưởng Tết của tôi trong suốt 10 năm qua, con số đó không hề nhỏ. Nó đủ để tôi mua một chiếc ôtô cũ phục vụ gia đình, hoặc là khoản tiền đặt cọc cho một mảnh đất nhỏ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng con số ấy để chứng minh điều gì với họ hàng. Với tôi, giá trị của tiền thưởng không nằm ở việc người khác biết hay không, mà ở cách nó được sử dụng thế nào?

Số tiền ấy đã âm thầm giúp tôi trả bớt khoản vay mua nhà, đóng học phí cho con, để dành một khoản phòng khi ốm đau. Không có bữa tiệc nào, không có màn khoe thành tích nào, chỉ là những quyết định lặng lẽ để cuộc sống gia đình tôi bớt chật vật hơn qua từng năm. Nếu tôi kể ra, có thể sẽ nhận được vài ánh mắt ngạc nhiên, vài lời khen xã giao, nhưng đổi lại là những so đo, tò mò không cần thiết.

Tôi từng chứng kiến nhiều người trở nên mệt mỏi mỗi dịp cuối năm chỉ vì chuyện công khai tiền thưởng Tết. Có người bị hỏi dồn, có người bị so sánh, có người tự thấy mình "kém cỏi" khi tiền thưởng ít hơn người khác. Chính vì vậy, tôi chọn cách im lặng. Vài lần đầu, mọi người cười xòa, nhưng sau thành quen, chẳng ai còn gặng hỏi nữa và tôi được yên thân.

Sau nhiều năm, tôi nhận ra sự bình yên đến từ việc giữ ranh giới cho đời sống cá nhân. Không phải điều gì cũng cần phơi bày, không phải câu hỏi nào cũng cần câu trả lời đầy đủ. Tết, với tôi, là dịp để trở về, để nghỉ ngơi và ở bên gia đình. Thưởng Tết, dù cộng lại thành một con số đáng kể, vẫn chỉ nên là chuyện riêng. Nhờ vậy, tôi chưa bao giờ mệt mỏi vì lời đàm tiếu của người ngoài, và luôn bước qua mỗi mùa Tết với tâm thế nhẹ nhõm.

Phúc HM