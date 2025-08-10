Thủ dâm có giảm khả năng tập luyện?

Thi thoảng tôi thủ dâm trước khi tập gym. Điều này có ảnh hưởng đến hiệu quả tập luyện, cơ bắp không? (Nam Trần, 25 tuổi)

Trả lời:

Không có đủ bằng chứng về việc thủ dâm trước buổi tập tăng cường hay cản trở hiệu suất thể thao. Testosterone là hormone sinh dục nam chính, đóng vai trò xây dựng cơ bắp bằng cách giúp cơ bắp tổng hợp protein. Testosterone cũng làm tăng mức độ hormone tăng trưởng, được cơ thể tiết ra như một phản ứng với tập luyện. Do đó, một số người nghĩ rằng thủ dâm trước ảnh hưởng đến quá trình tập luyện. Tuy nhiên, sự dao động hormone này không đủ lớn để gây ra tác động đáng kể đến bất kỳ hoạt động nào, trong đó có tập thể thao.

Cũng không có bằng chứng lâm sàng nào cho thấy kiêng thủ dâm sẽ nâng cao hiệu quả tập luyện hay ảnh hưởng đến khối lượng cơ bắp. Tuy nhiên, nghiên cứu phát hiện ra rằng các hormone được giải phóng trong quá trình cực khoái đem đến một số lợi ích có thể tác động tích cực đến hiệu suất thể thao gồm:

Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát việc giải phóng các hormone ảnh hưởng đến cảm xúc, vận động, khoái cảm và đau đớn. Nó cũng hỗ trợ quá trình ra quyết định và động lực của bạn.

Norepinephrine là hóa chất làm tăng sự hưng phấn và tỉnh táo. Nó cũng làm tăng lưu lượng máu đến các cơ xương và kích hoạt giải phóng đường huyết từ các kho dự trữ năng lượng.

Oxytocin là hormone tạo ra cảm giác lạc quan, tin tưởng, giúp bạn gắn kết với đối tác, làm giảm viêm.

Prolactin ngoài việc mang lại sự thỏa mãn tình dục cho cơ thể còn điều hòa hệ thống miễn dịch và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Serotonin là hóa chất cải thiện tâm trạng. Đây cũng là một yếu tố tăng trưởng trong một số loại tế bào.

Vasopressin là hormone cân bằng nước trong cơ thể và cải thiện trí nhớ, giúp ghi nhớ chi tiết.

Tất cả những yếu tố này kết hợp lại có thể giúp bạn cảm thấy khỏe và có động lực tập luyện hơn. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng sự kết hợp của các hóa chất này có thể ngăn chặn việc giải phóng một số chất dẫn truyền cảm giác đau cụ thể trong tối đa 24 giờ, nhờ đó giảm cơn đau nhức cơ.

Do đó, bạn có thể thủ dâm theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Tần suất mỗi tuần chỉ nên 1-3 lần, tùy trường hợp, độ tuổi, sức khỏe. Nên thực hiện nhẹ nhàng, tránh gây tổn thương cơ quan sinh dục, không nên dùng dụng cụ hỗ trợ và hạn chế xem phim nhạy cảm. Tránh lạm dụng điều này vì có thể gây nghiện cùng nhiều tác hại cho sức khỏe như rối loạn tâm lý, suy nhược cơ thể, kém tập trung. Thủ dâm quá mức còn làm tăng nguy cơ tổn thương bộ phận sinh dục, giảm ham muốn và chất lượng tinh trùng.

Bác sĩ Trương Nguyễn Minh Tuấn

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8