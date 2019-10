Kim ngạch xuất khẩu rau quả 7 tháng đầu năm giảm 1,9%

Thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước 7 tháng đầu năm đạt 2,28 tỷ USD, giảm 1,9% cùng kỳ năm 2018.

Hiện tượng sụt kim ngạch xuất khẩu rau quả bắt đầu từ tháng 5 với mức giảm là 23,1%, tiếp đó tháng 6 giảm 21,8% và tháng 7 sụt 11%.

Chiếm trên 70% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước là thị trường Trung Quốc. Trong 7 tháng đầu năm vừa qua, tình hình xuất khẩu tại thị trường này đã giảm 7,2% so với năm 2018. Tính riêng tháng 7, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc giảm tới 19,9% so với tháng 6 và tụt 43,6% so với cùng kỳ 2018.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho biết nguyên nhân chính dẫn đến giảm sút kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam do từ 1/6, Trung Quốc chấm dứt đường xuất khẩu tiểu ngạch của Việt Nam, chuyển sang chính ngạch.

Rau củ quả xuất khẩu. Ảnh: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Theo ông, những mặt hàng trước đây đóng góp nhiều cho kim ngạch xuất khẩu Việt Nam như sầu riêng, bưởi bằng đường tiểu ngạch đã kết thúc. Với một số mặt hàng chính ngạch, doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn trong hoàn thiện thủ tục xuất khẩu như đóng gói, đăng ký mã số vùng trồng, đăng ký cơ sở đóng gói,... gây ảnh hưởng đến tốc độ giao hàng cho Trung Quốc.

Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng cho rằng, tình trạng suy giảm kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam chỉ mang tính chất tạm thời. Việt Nam cần tiếp tục cải tiến theo hướng trồng trọt an toàn theo tiêu chuẩn, xử lý nhanh các thủ tục cấp mã số để việc cung ứng nguồn sản phẩm rau quả cho Trung Quốc thuận lợi hơn.

Trở về từ hội nghị rau quả tại tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc), ông Đặng Phúc Nguyên cho biết: "Trung Quốc đang cần các mặt hàng rau quả của Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội xuất khẩu tiềm năng cho bà con nông dân, các doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung ứng các sản phẩm rau quả Việt Nam".

Nhật Hạ