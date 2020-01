Cách làm xôi gấc đậu xanh

Người Việt quan niệm, màu đỏ là màu may mắn, bình an; màu vàng tượng trưng cho sự an khang, phú quý. Bên cạnh câu đối đỏ, lì xì đỏ, bưởi đỏ thì món ăn không thể thiếu trong vào dịp Tết cổ truyền là xôi gấc với mong ước khởi đầu một năm nhiều phúc lộc.

Vị béo ngậy của gấc hòa quyện với từng hạt nếp dẻo thơm được cả người lớn và trẻ con yêu thích. Trong quả gấc chứa hàm lượng beta caroten, lycopen, vitamin E, A... tăng khả năng miễn dịch, tăng sức đề kháng cơ thể, chống oxy hóa, góp phần chống lão hóa tế bào...

Xôi gấc ngon là từng hạt nếp nở đều, căng bóng.

- Gạo nếp cái hoa vàng

- Quả gấc tươi

- Đậu xanh, lá nếp

- Dừa nạo sợi, nước cốt dừa

- Đường, muối, dầu mè, rượu trắng

Sơ chế

- Ngâm gạo nếp với nước sạch 6 - 8 tiếng để gạo nở. Xóc, đãi gạo để loại bỏ hết tạp chất, rửa sạch, để ráo. Sau đó, người nội trợ rắc một chút muối, trộn đều.

- Đậu xanh ngâm với nước ấm 3 tiếng cho nở mềm, đãi vỏ, rửa sạch, để ráo.

- Gấc lấy phần ruột đỏ, bỏ hột, bóp với một chút rượu.

Xôi gấc ăn kèm với giò lụa, chà bông

Bước 1: Trộn đều gạo nếp vào phần thịt gấc để 2 nguyên liệu hòa trộn, có màu đỏ đều. Người nội trợ cho hỗn hợp vào nồi hấp trong khoảng 30 phút, thỉnh thoảng dùng đũa xới gạo lên cho xôi chín đều. Đồ xôi lửa lớn sẽ giúp hạt xôi tơi hơn.

Bước 2: Đậu xanh đem hấp cho chín rồi dùng thìa đánh nhuyễn sao cho đỗ có mùi thơm, bở, cho 50g đường, chút muối vào nồi đậu xanh trộn đều, nhỏ lửa.

Bước 3: Khi xôi đã chín mềm và dẻo thơm, rắc một chút đường để tạo cho xôi có vị ngọt nhẹ. Đồ xôi thêm 10 phút cho đường tan và ngấm hết vào từng hạt xôi và tắt bếp, sau đó cho dầu mè và nước cốt dừa vào xôi gấc, trộn đều hạt xôi thơm ngọt, căng mọng bóng.

Bước 4: Dùng khuôn để ấn xôi. Bạn cho lần lượt một lớp xôi gấc ở ở đáy khuôn, một lớp đậu xanh, lớp xôi và lớp đậu xanh trên cùng, ấn nhẹ để lấy xôi ra khỏi khuôn, rắc chút dừa tươi lên mặt đĩa xôi.

Xôi gấc đậu xanh là sự hòa quyện từ gạo, gấc, đậu xanh, dừa, từng hạt nếp sẽ căng mọng, bóng đẹp thấm đẫm vị ngọt thanh, bùi bùi của đậu xanh, mùi thơm ngọt của dừa. Xôi gấc được bảo quản ở nơi thoáng mát, dù để nguội 1- 2 ngày xôi vẫn dẻo thơm và không bị hỏng.

Phạm Mơ