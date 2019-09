3 cách pha nước chấm dùng cho các món ăn

Nước chấm chua ngọt, nước chấm gừng và nước chấm me là 3 món chấm cơ bản, với cách làm đơn giản, nhanh chóng.

Nước chấm chua ngọt

Loại mắm này dùng để chấm tất cả các món gỏi, thịt luộc, các món chiên dầu, nghêu, sò hấp. Để pha nước chấm chua ngọt ngon cần đến một chút nước cốt dừa giúp tạo nên vị thanh tự nhiên và gia tăng độ cuốn hút.

Cách làm:

Cho mắm, đường, nước dừa vào bát quấy tan. Sau đó rưới từ từ nước cốt chanh chanh vào hỗn hợp trên. Lưu ý khi vắt chanh không nên siết mạnh vì vỏ chanh sẽ ra dầu khiến nước mắm bị đắng. Cuối cùng cho tỏi và ớt bằm vào bát nước chấm.

Bát nước chấm chua ngọt ngon có màu cánh gián, tỏi ớt nổi lên trên. Khi nếm thử cảm nhận thấy vị chua ngọt thanh, không quá mặn và không quá ngọt.

Nước chấm chua ngọt dùng cho món gỏi, luộc.

Nước chấm gừng

Nước chấm gừng sử dụng cho các món chế biến từ hải sản, ốc, các loại thịt bò, dê, cừu,... Vị cay nồng hấp dẫn của gừng giúp giảm mùi tanh của hải sản và át mùi hôi từ gia súc, gia cầm. Từ đó làm cho bụng người ăn ấm lên, tiêu hóa tốt hơn.

Cách làm:

Cho đường cát trắng, nước lọc lạnh, dấm ăn, nước mắm và gừng non giã nhuyễn vào nồi, đun sôi trên bếp. Lưu ý khi nấu không nên quậy nhiều để tránh việc sốt mắm không được sánh, giảm độ ngon của nước chấm. Khi đường tan, gừng chín thì tắt bếp, đổ hỗn hợp ra bát, để nguội. Sau đó cho tỏi, ớt vào khuấy đều.

Nước mắm gừng có độ sánh, màu mắm đẹp cùng mùi thơm của gừng, vị ngon không bị đắng.

Nước chấm gừng có vị cay nồng hấp dẫn.

Nước chấm me

Không còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức các món chiên bột, rang, lẩu, nướng, các món khô như cá khô với một bát nước chấm me. Nước chấm me được nhiều người yêu thích vì có sốt me sóng sánh rất bắt mắt và hấp dẫn vị giác.

Cách làm:

Cho dầu ăn, tỏi, hành khô bằm lên bếp phi thơm. Đến khi hành tỏi vàng thì cho nước lọc, đường, tương cà, tương ớt, nước mắm và me vàng đã tách vỏ vào đun sôi trong 7 phút. Trong quá trình này cần lấy thìa hoặc đũa dằm tan me ra.

Khi nước mắm sôi và có độ sánh thì thêm sả, ớt vào và tắt bếp. Hỗn hợp đổ ra bát, để nguội hoặc có thể dùng nóng được.

Ngọc Ly