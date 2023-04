Thiệt - hơn khi tốc độ cao tốc Bắc Nam chỉ 80 km/h

Việt Nam phổ biến cao tốc cho chạy 80 km/h mà tai nạn giao thông vẫn rất cao, vậy có phải cứ chạy chậm là an toàn?

Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị các đơn vị rà soát để nâng tốc độ khai thác một số đoạn cao tốc Bắc Nam 4 làn xe lên 90 km/h thay vì 80 km/h, giúp phương tiện lưu thông nhanh hơn, đạt hiệu quả kinh tế.

Lo ngại yếu tố an toàn khi nâng tốc độ cao tốc, độc giả Bui Duc Nguyen Hau chia sẻ: "Tốc độ tối đa và tốc độ thiết kế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: địa hình, địa chất, khí hậu, lưu lượng xe, hiệu quả kinh tế... Các đường cao tốc tiêu chuẩn với tốc độ thiết kế 120 km/h đều phải thỏa mãn các yếu tố hình học như độ dốc, bề rộng, bán kính cong, có làn dừng khẩn cấp, giải phân cách... Và một điều nữa mà ít người để ý là chiều rộng một làn đường từ 3,75 m.

Trong khi đó, các cao tốc phân kỳ đều có chiều rộng làn xe chỉ 3,5 m, cùng với việc bỏ làn khẩn cấp, chưa kể dải phân cách cũng hẹp hơn. Do đó, việc lưu thông với tốc độ cao sẽ không đảm bảo an toàn do khoảng cách các xe tính theo chiều rộng sẽ sát nhau, chỉ cần đánh lệch tay lái một chút là sẽ xảy ra tai nạn".

Đồng quan điểm, bạn đọc Dqm Trieu nhận định: "Theo tôi, vì an toàn là trên hết thì cao tốc nên giới hạn tốc độ tối đa 100 km/h. Ôtô có dễ dàng đạt tốc độ 200, 300, 500 km/h, nhưng hiện nay chưa có phanh xe nào đạt được khả năng phanh dừng ôtô hoàn toàn trong tích tắc ở tốc độ hơn 100 km/h. Xe càng chạy nhanh thì càng nguy hiểm.

Quốc gia có trình độ công nghệ ôtô bậc nhất thế giới là Nhật Bản cũng chỉ cho chạy tối đa 100 km/h; Mỹ là cường quốc công nghệ bậc nhất thế giới cũng chỉ dám cho xe chạy 137 km/h. Rất hiếm quốc gia nào hy sinh độ an toàn giao thông khi cho phép ôtô chạy hơn con số đó. Qua tham chiếu tình hình giao thông nhiều quốc gia khắp thế giới, tôi thấy chúng ta không nên cho phép ôtô chạy hơn 100 km/h. Các cao tốc có làn đường hẹp, bốn làn thì chỉ nên cho ôtô chạy tối đa 80 km/h".

Trong khi đó, ủng hộ nâng tốc độ cao tốc Bắc Nam lên 90 km/h, độc giả CHQX nhấn mạnh: "Hiện các đoạn đường nằm trong hệ thống cao tốc Bắc Nam với tốc độ tối đa cho phép 80 km/h thật ra đủ điều kiện tăng tốc độ tối đa lên đến 100 km/h. Hãy tham khảo thông tin về cách quản lý giao thông các nước ASEAN. Như Thái Lan có thể cho phép tốc độ tối đa 120 km/h trên những tuyến đường với điều kiện tương đương các đoạn mà ta cho phép tối đa 80 km/h. Tốc độ chậm chưa hẳn đã an toàn, vì như đoạn cao tốc TP HCM - Trung Lương hiện tốc độ thực tế các phương tiện có thể di chuyển chỉ trên dưới 60-70 km/h cũng thường xuyên xảy ra tai nạn hơn bất kỳ tuyến đường nào khác".

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Le Hai bổ sung thêm: "Hiện tại bốn làn xe mà tốc độ chỉ cho phép 80 km/h quả là một sự lãng phí tài nguyên, thua cả quốc lộ 1. Tôi thấy nâng lên từ 90-100 km/h là hợp lý nhất. Khi nào hoàn thiện sáu làn, có làn dừng khẩn cấp thì nâng lên 120 km/h, 8-10 làn thì nâng lên 140 km/h. Tôi đã đi các nước phát triển, tệ lắm người ta chỉ cho chạy 120 km/h, có những nơi tối đa lên tới 180-200 km/h, nhưng đó là cao tốc từ tám làn trở lên, còn chúng ta chỉ sáu làn thì 120 km/h cũng tạm chấp nhận rồi".

Khẳng định việc nâng tốc độ cao tốc Bắc Nam sẽ mang lại nhiều lợi ích, độc giả Ausnam phân tích: "Tốc độ trung bình của ôtô theo thiết kế bây giờ là 100-120 km/h. Vì thế cao tốc để giới hạn tốc độ 120 km/h mới là hợp lý. Để thấp hơn thì đừng gọi là cao tốc và phải cho nghiên cứu rà soát lại để nâng lên 120 km/h. Tôi quốc tịch Australia, có bằng lái xe tại đấy. Cao tốc của Australia có bang cho chạy tối đa 110 km/h, có bang cho 120 km/h.

Tôi chạy xe xuyên nước Nhật thì thấy họ cho chạy cao tốc tối đa 130 km/h. Mỹ cho chạy tối đa 80 dặm/h tương đương khoảng 130 km/h. Châu Âu thì có những cao tốc ở Ý cho chạy 150 km/h, Autobahn có những đoạn cho chạy không giới hạn, nhiều tay lái vào thử xe chạy lên trên 300 km/h. Nhưng như chúng ta thấy, Việt Nam phổ biến cao tốc cho chạy 80 km/h mà tai nạn giao thông vẫn rất cao.

Như vậy, chuyện phanh xe mất bao lâu từ tốc độ 100 km/h chỉ là một yếu tố. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông như chất lượng và độ chuẩn của cao tốc, trình độ và ý thức chung của các tài xế, cách quản lý và tổ chức giao thông... còn quan trọng hơn. Các nước phát triển làm tốt hơn chúng ta các yếu tố đó nên họ cho chạy tốc độ cao hơn mà vẫn an toàn hơn.

Tất nhiên, mọi thứ phải cân bằng và có sự đánh đổi. Muốn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn thì cần đầu tư hạ tầng tốt hơn và nâng cao tốc độ giao thông. Tốt nhất, chúng ta nên hướng đến việc học hỏi các nước phát triển và dần tiệm cận với họ".

Thành Lê tổng hợp

